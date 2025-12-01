Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также "Калибр" из пулемета: как военные учатся сбивать ракеты и "Шахеды" на симуляторах и как это им помогает
Как отражали российские атаки в ноябре?
В ноябре 2025 года российские военные чуть ли не ежедневно обстреливали украинские города и убивали мирных жителей. За этот месяц противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей:
- 11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
- 51 крылатую ракету Х-101;
- 15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 20 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 19 крылатых ракет "Искандер-К"
- 2939 ударных БпЛА типа "Шахед";
- 361 разведывательный БпЛА;
- 6288 БпЛА других типов.
Защитники рассказали, что авиацией Воздушных сил в течение ноября осуществлено 368 самолетовылетов, в частности:
- около 200 – на истребительное авиационное прикрытие;
- более 70 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Всего в ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.
Что известно о работе ПВО в последнее время?
Напомним, что В ночь на 1 декабря российские силы атаковали Украину ударными БПЛА. Силами ПВО было сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, зафиксировали попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях.
Кроме того, ночью 30 ноября оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и 122 ударными дронами, из которых около 75 были "Шахеды".
ПВО сбила 104 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.