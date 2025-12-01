Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отражали российские атаки в ноябре?

В ноябре 2025 года российские военные чуть ли не ежедневно обстреливали украинские города и убивали мирных жителей. За этот месяц противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей:

11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

51 крылатую ракету Х-101;

15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

20 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

19 крылатых ракет "Искандер-К"

2939 ударных БпЛА типа "Шахед";

361 разведывательный БпЛА;

6288 БпЛА других типов.

Защитники рассказали, что авиацией Воздушных сил в течение ноября осуществлено 368 самолетовылетов, в частности:

около 200 – на истребительное авиационное прикрытие;

более 70 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Всего в ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

Что известно о работе ПВО в последнее время?