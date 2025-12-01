Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відбивали російські атаки у листопаді?

У листопаді 2025 року російські військові чи не щодня обстрілювали українські міста та вбивали мирних жителів. За цей місяць протиповітряною обороною Сил оборони знищено 9707 повітряних цілей:

  • 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
  • 51 крилату ракету Х-101;
  • 15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 20 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 19 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 2939 ударних БпЛА типу "Шахед";
  • 361 розвідувальний БпЛА;
  • 6288 БпЛА інших типів.

Захисники розповіли, що авіацією Повітряних сил впродовж листопада здійснено 368 літаковильотів, зокрема:

  • близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Загалом у листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Що відомо про роботу ППО останнім часом?

  • Нагадаємо, що У ніч проти 1 грудня російські сили атакували Україну ударними БпЛА. Силами ППО було збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

  • На жаль, зафіксували влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

  • Крім того, вночі 30 листопада окупанти атакували Україну балістичними ракетами та 122 ударними дронами, із яких близько 75 були "Шахеди".

  • ППО збила 104 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.