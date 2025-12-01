Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відбивали російські атаки у листопаді?

У листопаді 2025 року російські військові чи не щодня обстрілювали українські міста та вбивали мирних жителів. За цей місяць протиповітряною обороною Сил оборони знищено 9707 повітряних цілей:

11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

51 крилату ракету Х-101;

15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

20 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

19 крилатих ракет "Іскандер-К"

2939 ударних БпЛА типу "Шахед";

361 розвідувальний БпЛА;

6288 БпЛА інших типів.

Захисники розповіли, що авіацією Повітряних сил впродовж листопада здійснено 368 літаковильотів, зокрема:

близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Загалом у листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Що відомо про роботу ППО останнім часом?