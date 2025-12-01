Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку по Україні 1 грудня?
В понеділок, 1 грудня, росіяни атакували 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Окупанти запускали цілі із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ в Росії,
- Чауда – ТОТ АР Крим.
Близько 55 із запущених дронів – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Попередньо, станом на 08:30, силами ППО збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях,
– ідеться в повідомленні.
Попередні атаки по Україні: основне
У ніч проти 30 листопада окупанти атакували 2 балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 122-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Нагадаємо, що вночі 29 листопада противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київщина.