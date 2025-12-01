Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні 1 грудня?

В понеділок, 1 грудня, росіяни атакували 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Окупанти запускали цілі із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ в Росії,

Чауда – ТОТ АР Крим.

Близько 55 із запущених дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Попередньо, станом на 08:30, силами ППО збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях,

– ідеться в повідомленні.

Попередні атаки по Україні: основне