Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке по Украине 1 декабря?
В понедельник, 1 декабря, россияне атаковали 89-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Оккупанты запускали цели с направлений:
- Курск,
- Орел,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск в России,
- Чауда – ТОТ АР Крым.
Около 55 из запущенных дронов – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Предварительно, по состоянию на 08:30, силами ПВО сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях,
– говорится в сообщении.
Предыдущие атаки по Украине: основное
В ночь на 30 ноября оккупанты атаковали 2 баллистическими ракетами Искандер-М с ТОТ АР Крым и 122-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание баллистических ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Напомним, что ночью 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киевщина.