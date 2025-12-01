Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Россияне терроризировали Вышгород "Шахедами" с кассетными боеприпасами

Что известно об атаке по Украине 1 декабря?

В понедельник, 1 декабря, россияне атаковали 89-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Оккупанты запускали цели с направлений:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск в России,

Чауда – ТОТ АР Крым.

Около 55 из запущенных дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Предварительно, по состоянию на 08:30, силами ПВО сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 9 локациях,

– говорится в сообщении.

Смотрите также Россияне атаковали Николаев "Шахедами": был пожар

Предыдущие атаки по Украине: основное