Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Чем российские войска атаковали Украину?
Для атаки россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма и 122 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское.
Около 75 из этих дронов составляли именно "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 104 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,
– сообщили Воздушные силы ВСУ.
На 13 локациях зафиксировали попадание баллистических ракет и 18 ударных БпЛА, еще на 2 локациях – падение сбитых (обломки).
Какие регионы пострадали в результате удара?
Поздно вечером 29 ноября российская армия атаковала "Шахедами" Вышгород в Киевской области. В результате атаки возник пожар и частичное разрушение в многоэтажке: пламя охватило квартиры с 1-го по 6-й этаж дома.
В результате вражеского удара пострадали 19 человек, среди них четверо детей. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. К сожалению, в Вышгороде также есть погибший.
На Киевщине также зафиксировано возгорание и разрушение частных домов, повреждены припаркованные автомобили. Сейчас продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных предприятий города.