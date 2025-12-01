Атака противника не обошлась без последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Виталия Кима.
Смотрите также Россия несколько часов назад ударила по подстанции в одном из регионов: детали от Укрэнерго
Какие последствия удара по Николаеву?
По словам начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате утренней атаки ударных беспилотников на областной центр в городе вспыхнул пожар на кровле многоэтажки.
Все службы работают,
– написал он.
Соответствующую информацию подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Информации о возможном наличии пострадавших из-за атаки не указывают.
Отметим, что за прошедшие сутки город также оказался под атакой "Шахедов". В результате атаки были повреждены девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома.
Также, согласно обнародованной информации, из-за удара россиян возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших в результате этой атаки, к счастью, нет.
Какие еще города оказались под атакой ранее?
Недавно россияне обстреляли Вышгород в Киевской области. Для террора мирного населения оккупанты использовали "Шахеды" с кассетными боеприпасами. Дроны сбросили их на город, а затем ударили по домам.
Также враг атаковал Сумы вечером 30 ноября. В "Сумыоблэнерго" сообщили, что в результате вражеской атаки обесточена часть города. Ранее в Сумах уже было попадание по объекту гражданской инфраструктуры.
До этого россияне попали по центральному рынку Краматорска. В результате ударов вспыхнул масштабный пожар на центральном рынке города. Во время обстрела пострадала женщина 1989 года рождения.