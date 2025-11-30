Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українського фахівця та консультанта у галузі військових радіотехнологій, технічного блогера Сергія "Флеша".

Чим Росія атакувала жителів Київщини?

За даними Сергія "Флеша", всі 3 "Шахеди", які атакували Вишгород 29 листопада, були з касетними боєприпасами. Дрони скинули їх на місто, а потім вдарили по будинках.

Окупанти тероризували жителів касетними боєприпасами / Фото "Флеша"

Я людина чесна і не всі влучання противника по житлових будинках вважаю навмисними, але ось в таких ситуаціях, коли 3 БпЛА заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто та ще й касетами, мені сказати нічого,

– прокоментував технічний блогер.

Які наслідки атаки на Вишгород?