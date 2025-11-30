Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українського фахівця та консультанта у галузі військових радіотехнологій, технічного блогера Сергія "Флеша".
Чим Росія атакувала жителів Київщини?
За даними Сергія "Флеша", всі 3 "Шахеди", які атакували Вишгород 29 листопада, були з касетними боєприпасами. Дрони скинули їх на місто, а потім вдарили по будинках.
Окупанти тероризували жителів касетними боєприпасами / Фото "Флеша"
Я людина чесна і не всі влучання противника по житлових будинках вважаю навмисними, але ось в таких ситуаціях, коли 3 БпЛА заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто та ще й касетами, мені сказати нічого,
– прокоментував технічний блогер.
Які наслідки атаки на Вишгород?
Унаслідок російської атаки на Київщину 29 листопада постраждали 19 людей. Серед них – четверо дітей. 11 людей госпіталізували. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Це опіки, осколкові поранення, травми кінцівок, отруєння продуктами горіння.
Через обстріл у Вишгороді пошкоджено три багатоповерхові будинки, 14 приватних, підприємство, сім автомобілів.
В одній з багатоповерхівок сталася пожежа. На ранок її загасили.