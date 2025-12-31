ЗСУ мають кілька просувань на фронті: оновлені карти ISW за 30 грудня

30 грудня невідомі дрони вдарили по нафтобазі у Ровеньках на окупованій Луганщині. Там виникла пожежа.

Окупанти заявляли, що перебувають "за 20 кілометрів до Сум". Та Віктор Трегубов заявив, що відстань від кордону Росії до Сум складає близько 25 кілометрів, і ця дистанція незмінна з 1991 року.