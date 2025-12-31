ЗСУ мають кілька просувань на фронті: оновлені карти ISW за 30 грудня

Зафіксовано просування ЗСУ на кількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.
Яка ситуація на фронті?
- 30 грудня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого просування не досягли. Вони атакували поблизу Кіндратівки, Андріївки, Юнаківки, Яблунівки, Варачиного, Садків, Грабовського.
- Окупанти продовжили наступальні операції й на півночі Харківської області, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Стариці та Прилипок, а також у напрямку Графського, Ізбицького та Лимана.
- 29 та 30 грудня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Мілового та Хатнього, але не просунулися вперед.
- Українські війська нещодавно незначно просунулися на Куп'янському напрямку, а саме в північній частині Куп'янська. Окупанти атакували поблизу та в межах самого Куп'янська, в Мировому, у напрямку Колодязного, Петропавлівки, Піщаного.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Борової поблизу Богуславки й у напрямку Дружелюбівки та Новосергіївки 30 грудня, але не досягли підтвердженого прогресу.
- 30 грудня росіяни продовжили безуспішні наступальні операції на напрямку Слов'янськ-Лиман. Вони атакували поблизу Ярової, Корового Яру, у напрямку Олександрівки, Ставків, Колодязів, Зарічного.
- Наступальні операції загарбників тривали й на Сіверському напрямку, але безуспішно. Вони атакували поблизу самого Сіверська, Дронівки, Платонівки, Озерного, Закітного, Ямполя, Пазено, у напрямку Різниківки.
- Наступали росіяни й на тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, але не досягли підтвердженого прогресу. Вони атакували поблизу самої Костянтинівки, Олександро-Шултиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у напрямку Софіївки, Степанівки та Новопавлівки.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Добропільському напрямку 30 грудня, але не досягли підтвердженого прогресу. Атаки були поблизу Паньківки, Нового Донбасу, Іванівки, Нового Шахового.
- ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри за 29 грудня показують, як оператори безпілотників російської 35-ї мотострілецької бригади завдають ударів по українських військах на південному сході Гришина, що свідчить про нещодавнє просування ЗСУ у цьому районі. Росіяни атакували поблизу та в межах самого Покровська, поблизу Білицького, Родинського, Сухецького, Красного Лиману, Рівного, Новоекономічного, Мирнограда, Удачного, Молодецького, Котлиного, у напрямку Сергіївки, поблизу Гришиного.
- 29 та 30 грудня російські війська атакували поблизу та в межах Новопавлівки, поблизу Новосергіївки та Філії, але не просунулися вперед.
- 30 грудня окупанти продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Іванівки, Ялти, Товстого, Вербового, Олександрограда, Січневого та Вишневого.
- Українські сили утримували позиції або нещодавно проснулися в напрямку Гуляйполя. Ця зміна, ймовірно, не відбулася протягом останніх 24 годин. Водночас російські війська атакували поблизу та в межах Гуляйполя, поблизу Братського, у напрямку Христофорівки, Косівцевого, Тернуватого, Данилівки, Варварівки, Солодкого, Рибного, Привілля та Злагоди, у напрямку Залізничного та Староукраїнки 29 та 30 грудня.
- Російські війська продовжили наступальні операції у Запорізькій області 30 грудня, але не досягли підтвердженого прогресу. Зокрема, вони атакували поблизу Оріхова, а саме біля Білогір'я, Щербаків, Приморського, Степового, у напрямку Павлівки та Новояковлівки.
- 30 грудня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед. Вони атакували на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту 29 та 30 грудня.
Новини фронту
30 грудня невідомі дрони вдарили по нафтобазі у Ровеньках на окупованій Луганщині. Там виникла пожежа.
Окупанти заявляли, що перебувають "за 20 кілометрів до Сум". Та Віктор Трегубов заявив, що відстань від кордону Росії до Сум складає близько 25 кілометрів, і ця дистанція незмінна з 1991 року.
На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію з 14 прикордонних сіл через щоденні обстріли.