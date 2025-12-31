30 декабря неизвестные дроны ударили по нефтебазе в Ровеньках на оккупированной Луганщине. Там возник пожар.

Оккупанты заявляли, что находятся "в 20 километрах до Сум". И Виктор Трегубов заявил, что расстояние от границы России до Сум составляет около 25 километров, и эта дистанция неизменна с 1991 года.