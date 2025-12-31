ВСУ имеют несколько продвижений на фронте: обновленные карты ISW за 30 декабря

Зафиксировано продвижение ВСУ на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Какова ситуация на фронте?
- 30 декабря российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного продвижения не достигли. Они атаковали вблизи Кондратовки, Андреевки, Юнаковки, Яблоновки, Варачино, Садков, Грабовского.
- Оккупанты продолжили наступательные операции и на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Прилипок, а также в направлении Графского, Избицкого и Лимана.
- 29 и 30 декабря российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на северо-восток от Великого Бурлука вблизи Мелового и Хатнего, но не продвинулись вперед.
- Украинские войска недавно незначительно продвинулись на Купянском направлении, а именно в северной части Купянска. Оккупанты атаковали вблизи и в пределах самого Купянска, в Мировом, в направлении Колодязного, Петропавловки, Песчаного.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Российские войска продолжили наступательные операции на направлении Боровой вблизи Богуславки и в направлении Дружелюбовки и Новосергиевки 30 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса.
- 30 декабря россияне продолжили безуспешные наступательные операции на направлении Славянск-Лиман. Они атаковали вблизи Яровой, Корового Яра, в направлении Александровки, Ставков, Колодезей, Заречного.
- Наступательные операции захватчиков продолжались и на Северском направлении, но безуспешно. Они атаковали вблизи самого Северска, Дроновки, Платоновки, Озерного, Закитного, Ямполя, Пазено, в направлении Резниковки.
- Наступали россияне и на тактическом районе Константиновка-Дружковка, но не достигли подтвержденного прогресса. Они атаковали вблизи самой Константиновки, Александро-Шултиного, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в направлении Софиевки, Степановки и Новопавловки.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Добропольском направлении 30 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса. Атаки были вблизи Паньковки, Нового Донбасса, Ивановки, Нового Шахматного.
- ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры за 29 декабря показывают, как операторы беспилотников российской 35-й мотострелковой бригады наносят удары по украинским войскам на юго-востоке Гришина, что свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ в этом районе. Россияне атаковали вблизи и в пределах самого Покровска, вблизи Белицкого, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, Ровно, Новоэкономичного, Мирнограда, Удачного, Молодецкого, Котлиного, в направлении Сергеевки, вблизи Гришино.
- 29 и 30 декабря российские войска атаковали вблизи и в пределах Новопавловки, вблизи Новосергиевки и Филиала, но не продвинулись вперед.
- 30 декабря оккупанты продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Ивановки, Ялты, Толстого, Вербового, Александрограда, Январского и Вишневого.
- Украинские силы удерживали позиции или недавно проснулись в направлении Гуляйполя. Это изменение, вероятно, не произошло в течение последних 24 часов. В то же время российские войска атаковали вблизи и в пределах Гуляйполя, вблизи Братского, в направлении Христофоровки, Косовцево, Терноватого, Даниловки, Варваровки, Сладкого, Рыбного, Приволья и Злагоды, в направлении Железнодорожного и Староукраинки 29 и 30 декабря.
- Российские войска продолжили наступательные операции в Запорожской области 30 декабря, но не достигли подтвержденного прогресса. В частности, они атаковали вблизи Орехова, а именно у Белогорья, Щербаков, Приморского, Степного, в направлении Павловки и Новояковлевки.
- 30 декабря российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста 29 и 30 декабря.
Новости фронта
30 декабря неизвестные дроны ударили по нефтебазе в Ровеньках на оккупированной Луганщине. Там возник пожар.
Оккупанты заявляли, что находятся "в 20 километрах до Сум". И Виктор Трегубов заявил, что расстояние от границы России до Сум составляет около 25 километров, и эта дистанция неизменна с 1991 года.
На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 14 приграничных сел из-за ежедневных обстрелов.