2025 год не принес ни облегчения, ни обещанного многократно "мира за 24 часа" или за другие очерченные промежутки времени. Вместо этого были многочисленные кризисы, войны, геноцид, военные преступления и откровенный маразм, только иногда прерывались на любимые peace deals Трампа. Да и те были в большинстве своем не настоящие.

Ретроспективный взгляд на 2025 дает четкий вывод – этот мир окончательно сломался, но до сих пор остаются шансы исправить ситуацию.

24 Канал в крупном итоговом материале напоминает об основных международных событиях 2025 года и осторожно заглядывает в следующий – 2026 год. В этом нам помогли эксперты:

основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко,

руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

Как 2025 год стал триумфом трампизма и что это означает для мира?

Главной персоной 2025 года стал президент США Дональд Трамп. Этот уникальный человек имеет суперспособность привлекать максимальное внимание и подменять им все. Пост главы самой влиятельной страны мира этот резонанс в сотни раз усиливает и делает невозможным игнорирование всего, что связано с Трампом.

Тот залетел в мировую политику буквально с ноги, и еще до инаугурации начал все кардинально менять, а точнее ломать, под себя. И речь не только о восточном крыле Белого дома, а балансе системы интернациональных отношений.

За короткое время разрушенным или пораженным оказалось практически все. Президент США поссорился с соседями, возжелал "отжать" Гренландию и Панамский канал, обложил всех (включая пингвинов, но только не Россию) рандомными тарифами и объявил о наступлении небывалой "золотой эры", а себя – то ли новым Рейганом, то ли вообще Вашингтоном.

Политолог Дмитрий Корниенко эти тенденции подтверждает, но считает, что Трамп до сих пор не финализировал план узурпации власти в США:

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Об узурпации власти еще рано говорить, узурпация власти и построение там какого-то нового типа режима – это уже конечное состояние. Мы можем фиксировать только, что происходит движение к определенным автократическим тенденциям, которые, возможно, сочетаются с такими характеристиками, как технофашизм.

В 2025 году цивилизованный мир с ужасом смотрел на то, как Трамп и трампизм уничтожают установленные за последние 80 лет правила, и ничего не мог поделать, понимая, что это только первый год правления 47-го президента США.

Но не только он. В самой Америке происходит медленный мятеж – Трамп и трамписты с помощью DOGE, шантажа, цензуры, лести и фактических репрессий взяли под свой контроль основные ветви власти в США, контролируют в значительной степени нарративы СМИ и соцсетей. Фактически это курс то ли на построение фашистской диктатуры, то ли утопического Гилеада из романа Маргарет Этвуд "Рассказ служанки". То, что несколько лет казалось болезненным вымыслом, понемногу становится реальностью и приобретает отвратительные черты технофашизма.

Самое же страшное то, что все знаменитые американские демократические институты, вместе с системой рычагов и противовесов, которая считалась для мира образцовой, складываются, словно карточный домик, не в силах противостоять правому популизму и харизме Дональда Трампа. Трампа пока не может остановить ни шатдаун, ни народные протесты, ни "файлы Эпштейна" или бунт внутри MAGA.

Впрочем, надежда есть. Вернее, остается. Игорь Рейтерович акцентирует внимание на midterms как своеобразной "защите от дурака".

Игорь Рейтерович руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Я думаю, что узурпации власти Трампом не будет, и на это действительно окажут влияние промежуточные выборы. Возможно, не так, как нам бы хотелось, но ситуация несколько выравнивается, и так как очень много инициатив, с которыми Трамп выступал и выступает, не дали того эффекта, на который он рассчитывает, ему придется несколько снизить свои обороты. Если еще при этом республиканцы проиграют промежуточные выборы (в ноябре 2026 года, – 24 Канал), то, собственно, его вторая часть президентского правления пройдет под совсем другим знаком. Он будет больше отбиваться, чем, собственно, будет что-то там инициировать.

Почему Трамп – на самом деле "голый король"?

Сейчас Белый дом уже превратился в Версаль, а президент США – в "короля-солнце", с которым нельзя спорить (иначе будет как с Зеленским в Овальном кабинете), а только хвалить, пресмыкаться, обожать и дарить что-то блестящее, например, премию мира FIFA.



Вот только этот король – голый. Он может сколько угодно окружать себя золотом и выписать себе из Саудовской Аравии целого Криштиану Роналду. Его будут хвалить, давать какие-то вымышленные премии и ордена, даже называть "папиком" (как это делал генсек НАТО), но это не меняет того, что Трамп тянет США и весь мир в пропасть. Политическую. Экономическую. Экзистенциальную. Ценностную.

Политолог Игорь Рейтерович констатирует ослабление влияния США в мире и связывает это именно с действиями Трампа.

Игорь Рейтерович руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития С точки зрения внешнеполитического позиционирования США, независимо от того, что там будет на промежуточных выборах, мы увидим определенные изменения относительно роли и места Соединенных Штатов в системе геополитических отношений. Это точно будет. И это будет об уменьшении влияния США на определенные процессы, об уменьшении роли Америки как ключевого мирового арбитра, который готов брать на себя выполнение обязанностей надзора за мировым порядком. Как следствие, более разбалансированная система международных отношений. И это начнется именно в 2026 году, потому что заработает Стратегия (нацбезопасности), ее начнут реализовывать на практике.

По мнению Дмитрия Корниенко, такими были "базовые настройки" второй администрации Трампа.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Конец трансатлантизма уже пришел с приходом Трампа. Это лишь его продолжение. Теперь в НАТО, как единую структуру многие не верят, в том числе в Европе. Иногда эта критика, эти мысли проскакивают даже у топ-политиков европейских. Фактически новая стратегия США является новой редакцией Доктрины Монро. США выгодно существование атомизированной Европы, чтобы вместо ЕС существовало много слабых игроков, с которыми можно играть, условно, как с Орбаном, которых можно использовать, потому что они не имеют геополитического веса. Американцам проще разрушить процессы в Европе, чтобы на этом получить определенные бенефиты. Экономические, политические и тому подобное. Потому что чем слабее будет Европа, тем соответственно больше стран Европы будут ориентироваться на американскую политику. Это даст перетекание капиталов, интеллектуальной собственности в Америку. Потому что чем будет выше риск опасности, в том числе, которую создает Кремль, тем больше людей будут искать безопасности и спокойствия. Как это было во время Первой мировой и Второй мировой войны. То есть, американцы проводят то, что делали и раньше, благодаря чему и приобрели вес.

Действительно, только за год Трамп разрушил единство НАТО и уничтожил трансатлантизм как идею, нанес болезненные удары по своим главным союзникам в Европе, Америке и Азии, усилил Китай, а его "пис дилы" – те те самые мемные 8 мирных соглашений за 10 месяцев – являются церемониальными понтами или фикцией, за исключением разве что Палестины (с оговорками) и Армении и Азербайджана, которые не воевали и так уже несколько лет.

Главное же зло от Трампа в международной политике – то, что он сделал все возможное, чтобы спасти Россию от поражения.

Именно стараниями Трампа война, которой, как он сам бездумно повторяет, "никогда бы не было, если бы он был президентом", до сих пор продолжается, а Путин не только вышел из изоляции, но и после серии телефонных разговоров и встречи в Анкоридже в августе 2025 года, получил буст и теперь пафосно надувает щеки и буквально плюет в глаза тому же Трампу, диктуя собственные условия.

Трамп же до сих пор считает это "божьей росой" и продолжает усердно унижаться перед российским диктатором. Очевидно, Трамп берет пример с Путина и мечтает построить в США такой же режим, который есть у российского диктатора.

Почему Америка хочет разрушить ЕС? Пробуждение Европы затягивается, но оно неизбежно

В большой статье с анализом событий международной политики за 2024 год и прогнозами на 2025-й мы обещали полноценное "пробуждение Европы", которая должна была стать мощной силой и самостоятельным игроком на большой геополитической шахматной доске.

К сожалению, этого не произошло в полной мере. Несмотря на активность нового канцлера Германии Фридриха Мерца, дипломатию британского премьера Кира Стармера и амбициозные мирные планы и пафосные заявления Макрона (к сожалению, редко подкрепленные твердым евро) Европе не удалось стать "самым громким голосом в комнате" и действовать проактивно. Любые смелые идеи Европа предлагала с ощутимой оглядкой на США, зато Америка умыла руки, более того, стала играть в основном на стороне России. То есть против Европы. И никакой гольф Трампа в Шотландии это не изменил.

Буквальная ненависть новой власти США к Европе проявилась уже во время выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2025 года.

Тогда Вэнс назвал главной угрозой континента не Россию, которая ведет геноцидную войну против Украины (а через несколько месяцев начнет массированную гибридную атаку против Европы), а собственно ЕС и европейскую демократию. Окончательно маски с отношения США к Европе спали благодаря Signal-гейту, комической утечке данных во время американской операции против Йемена, когда тогдашний советник по нацбезопасности Трампа Майк Волц добавил в тайный чат главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Благодаря этому мы узнали, что ведущие чиновники США ведут себя, словно участники родительского чата в вайбере, а главное – презирают Европу, считают ее слабой и ленивой, но при этом постоянно о ней думают, словно о Римской империи.

Впоследствии это подтвердил Трамп – своими заявлениями и репостами, в частности, слов Путина о том, что вскоре Европа встанет у ноги Трампа и будет "махать хвостиком", а также недавний от New York Post.

Импотентные европейцы могут только возмущаться, пока Трамп справедливо отодвигает их в сторону от сделки по Украине,

– Трамп репостит у себя в соцсети заголовок New York Post и не репостит другие статьи того же издания – о необходимости решительного давления на Россию и необходимости усиления помощи Украине.



Политолог Дмитрий Корниенко объясняет прагматические основания ненависти властей США к ЕС:

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam В новой стратегии США говорится о том, что Америка больше не будет нести ответственность за мировую безопасность. Фактически Америка отказывается от мирового лидерства как такового. Но это происходит не из-за того, что они сами отказываются. Это происходит из-за того, что они благодаря своей политике потеряли весомый процент своего влияния, своих возможностей.



И самый простой способ восстановить свои позиции, это, во-первых, уменьшить количество условных участников многостороннего геополитического мира, реальных игроков. И, во-вторых, получить дополнительные ресурсы, а Европа с ее 18-триллионным объемом экономики – это весомый конкурент Америке и интересный рынок, если он будет раздроблен. В США видят, что Европа из экономического союза трансформируется в реальный политический, а политический союз в Европе уже не в интересах США, особенно в рамках "Доктрины Монро 2.0".

В интервью Politico за 9 декабря (в том самом, где Трамп сказал, что Крым – это остров, который омывают океаны) президент прямо заявил, что считает, что Европа разрушается и ею руководят слабые лидеры.

Но парадокс заключается в том, что у Европы нет варианта не проснуться. Это до сих пор третья экономика мира и до сих пор более полумиллиарда населения (если считать с Великобританией). Много десятилетий Европа делегировала свои оборонные и в значительной степени политические полномочия США, получив порядок и спокойствие в обмен на статус сателлита Америки.

Сейчас же, когда даже на уровне обнародованной 5 декабря 2025 года на сайте Белого дома национальной стратегии США провозглашают курс на изоляционизм, обещают оставить Европу один на один с Россией, поскольку первая имеет "имеет нереалистичные ожидания в вопросе войны в Украине", а со второй Америка строит "стратегическую стабильность", у Европы не остается ничего другого, как брать ответственность на себя и наконец просыпаться.

Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, как Атлант, прошли,

– показательная цитата из национальной стратегии безопасности США.

Де-факто эта стратегия называет главным врагом не Китай и не Россию, а именно ЕС. Именно жесткой и часто надуманной критике Европы посвящено большинство из 29 страниц документа. Именно в ЕС США Трампа видят свою самую большую угрозу. Это черным по белому написано в документе, но об этом также уже открыто говорит Трамп и пишет в Х почти триллионер Илон Маск. На это указывают и попытки США вмешаться в европейские выборы, тарифная политика и беспрецедентное игнорирование Марко Рубио главного дипломата ЕС Каи Каллас, истерика Джей Ди Вэнса по поводу штрафа для Х от Еврокомиссии и многое другое.

Замысел вполне понятен – Америка хочет разрушить ЕС, чтобы потом поодиночке выкручивать руки его членам, в идеале – привести к власти своих идеологических союзников, с которыми трампизм якобы разделяет веру в антимодернизм и причудливый продукт философов-протофашистов начала 20 века – "традиционные ценности". Таковыми американцы считают венгерского автократа Орбана, румынского популиста Джорджеску, немецких наследников нацистов из "Альтернативы для Германии" и им подобных. Хорошо, что выборы в Румынии и Германии развить ультраправым этот успех не дали.

Трамп своими последними заявлениями пытается разорвать союз между США и Европой,

– Папа Римский Лев XIV (первый американец в истории на этом посту) о намерениях Трампа.

К счастью, ключевые акторы в Европе опасность понимают, но до сих пор не могут преодолеть инерцию и то, что американские журналисты называют "импотентностью", а на самом деле являются заложенными в архитектуру ЕС бюрократическими процедурными "фичами". Ведь Еврокомиссия – это не никем не избранная паразитическая структура, которой ее считают обиженный за штраф в 120 миллионов евро Маск и депутат-чудак Гончаренко, а место, где 27 государств ищут и находят компромисс. Правда, задумывалась эта конструкция для мирного времени, поэтому сейчас ощутимо дает сбой.

Яркий пример – история с так называемым "репарационным кредитом" для Украины. Деньгами для Украины за счет арестованных российских активов под гарантии ЕС. Эти деньги критически важны для Украины.

Сейчас Украина не может полностью финансировать себя и вынуждена прибегать к иностранной финансовой помощи. До 2025 года это делали США, Европа и другие демократические государства. В 2025 США, стараниями Трампа, из этого перечня выбыли, а бремя финансирования в основной мере легло на Европу (где наибольшая доля за Берлином, далее следуют Великобритания, Дания, Нидерланды и Швеция), а также Канаду, Австралию и Японию.

Несмотря на то, что помощь Украине – не евро на ветер, а прямая инвестиция или даже способ выиграть время перед нападением России на Европу, которое обещают в районе 2029 – 2030 годов, некоторые до сих пор этого не понимают и не желают "затягивать пояса". Как следствие возникает ситуация, когда деньги на оборону и помощь Украине должны идти за счет социальных расходов. Это не нравится людям и они голосуют за популистов, что рискует вообще обвалить всю политическую конструкцию.

Учитывая это передача Украине конфискованных российских денег кажется и логичной, и своевременной. Но нет. Надо было затянуть проблему до невозможности и дождаться того, как на деньги попытаются наложить лапу по наводке россиян американцы.

Решится ли Европа вступить в открытый конфликт с Трампом? Этот вопрос станет едва ли не главным в 2026 году.

Игорь Рейтерович считает, что Европа будет избегать прямого конфликта, но и у Трампа ничего не получится. Также эксперт напоминает о ядерной безопасности и американских ракетах в Европе, которые там защищают прежде всего интересы США.

Игорь Рейтерович руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Надо понимать, что американцы все равно не выведут все войска из Европы (это подтверждает даже подписанный Трампом 22 декабря 2025 года Закон о национальной обороне (NDAA), – 24 Канал). Они не вывезут ядерное оружие из Европы. Ядерное оружие в Европе размещено прежде всего не для защиты Европы. Оно там находится для защиты США. Очевидно, что просто цинично выгоднее запускать ракеты с территории, которая не является твоей. Правильно? Во времена холодной войны в Европе было огромное количество людей, которые против всего этого выступали. Потому что они тоже понимали, что – да, с одной стороны это защита, но это и обоюдоострый меч, потому что с одной стороны – это защита, с другой – просто площадка для США, которая позволяла бы быстрее достреливать до СССР. А в данном случае быстрее достреливать в Россию и Китай, как бы странно это не звучало. Поэтому прямо такого не будет и Европа, я думаю, все равно как-то рано или поздно найдет баланс, чтобы и самим себя защищать, и собственно какие-то отношения с США иметь.

По мнению Дмитрия Корниенко, вызов Америке европейцам придется бросить, но произойдет это не сейчас.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Европа будет способна противостоять США, но примерно начиная с 2030-х годов. Сейчас Европа выходит из интеллектуальной ловушки, в которой находилась последние десятилетия. И чтобы противостоять американцам, надо выстроить те разрушенные отрасли, которые деградировали за этот период. А это, к сожалению, требует времени. И на фоне постоянной угрозы в виде экспансии Кремля и перманентной угрозы от Китая Европа вынуждена де факто играть вместе с американцами. Недавно выходила статья, которую уже опроверг Макрон (публикация 4 декабря Der Spiegel стенограммы разговора лидеров ЕС, – 24 Канал), но в ней отмечали, что европейские лидеры не доверяют американцам. Эта статья, вероятно, является правдой, поскольку никто не тешит себя иллюзиями относительно Америки. Но необходимо учитывать тот фактор, что американцы уничтожали европейскую оборонку, имея эксклюзивные права на лицензирование в рамках НАТО, тормозили многие европейские оборонные проекты. Соответственно, когда мы видели критику от Ландау (Кристофер Ландау, заместитель главы Госдепа США, – 24 Канал) на встрече министров иностранных дел стран НАТО, где он обвинил Европу, что та не покупает американские оборонные товары, хотя и увеличила расходы на оборону, это сигнал, что Европа четко осознает риски и инвестирует в свою оборонку. Это очень раздражает американцев, потому что они видели повышение расходов как способ заработать. Если мы возьмем за основу отчет Драги (выводы экспертов по реформам ЕС, устранения кризисных явлений, преодоления мировоззренческих проблем и углубления евроинтеграции, – 24 Канал), который вышел год назад, согласно ему 65 – 70% Европа закупала оборонной продукции услуг США. Это не так просто диверсифицировать. И поэтому здесь будет предел постепенного отхода Европы от Америки. Поэтому мы видим сигналы к США, что Америка тоже нуждается в союзниках. И лучшие союзники – европейцы. Потому что Америка будет перед вызовами возможной войны с Венесуэлой, перед вызовами из-за Тайваня. И при этом европейцы будут в том темпе, который не угрожает кардинально безопасности, продолжать отход от евроатлантического формата. Фактически уже сейчас строятся на основе оборонной кооперации альтернативные союзы, которые были раньше НАТО. Углубляется региональное сотрудничество нордических стран и балтийских, углубляется сотрудничество Европы, Канады и Британии. Углубляется сотрудничество даже с Турцией, несмотря на то, что есть большие вопросы. То есть следствием того, что делает сейчас Трамп, станет фактическая изоляция США. Они потеряют своих союзников, а именно союзники придавали и моральную, и политическую мощь американцам. То есть, эта обновленная "Доктрина Монро" является провальной, потому что ради получения краткосрочных выгод будут разрушены все долгосрочные отношения.

Сейчас европейцы пытаются конфликта избегать (кроме Дании, которая официально признала США угрозой собственной безопасности) и лишь иногда подбрасывают трампистам "сюрпризы". Но долго игнорировать слона в комнате на получится. Особенно если он агрессивный и при этом пытается восстановить дружеские отношения с медведем, который уже скребется в дверь.

Когда развалится Россия и произойдет ли это в 2026 году?

Россия провела уходящий год на контрастах. С одной стороны, российское наступление в Украине продолжается, оккупанты захватывают новые руины на Донбассе и Запорожье, залезли на Сумщину, Харьковщину и Днепропетровщину.

Российские ракеты и "Шахеды" стабильно убивают мирных украинцев. А еще открыт гибридный фронт против Европы, где Россия регулярно тестирует терпение НАТО. Об изоляции России уже никто не говорит, а о нарушении Римского статута с невыполнением обязательств по аресту Путина даже не вспоминают.

Российский диктатор радостно гостит в Китае и Индии, его одобрения и внимания ищет сам Трамп. Прибытие Путина на Аляску в Анкоридж без преувеличений стало триумфом российской дипломатии и позором для США и всего цивилизованного мира.

Но здесь есть и другая сторона. Путин настолько поверил в себя, что теперь идет ва-банк. Весной 2025 года он отверг мирные инициативы Трампа, предусматривающие де-факто капитуляцию Украины, премию России за агрессию и возвращение к business as usual (в основном – с семьей Трампа, потому что экономические связи США и России незначительны).

Вместо этого Путин выбрал продолжение войны и захват очередной "избушки лесника" (на языке анекдотов времен Первой мировой). В 2025 мы получили новые подтверждения, что Путин одержим Украиной и больше не является рациональным актором. И именно поэтому он не желает останавливаться.

За 2025 год Россия потеряла сотни тысяч людей (если брать за средний показатель убитых и раненых за сутки около 1000), почти все танки, значительное количество техники, подводную лодку класса "Варшавянка", ЗРК, средства ПВО, РЭБ, РЛС и тому подобное.

1 июня 2025 года Украина провела уникальную операцию "Паутина", уничтожив большую часть российской стратегической авиации, что существенно ограничило возможности России для нанесения ракетных атак, и в очередной раз выставив российскую армию на посмешище.

Далее была компания из дипстрайков и мидлстрайков – атак стратегических объектов оккупантов в глубине России. Благодаря смелым атакам украинских ракет и дронов россияне наконец осознали, что война бывает не только по телевидению.

Серия ударов по российским НПЗ, газопроводам и портам, а также комплекс мер против "теневого флота" спровоцировали бензиновый кризис в России, это вместе с падением цен на нефть и санкциями ЕС, к которым осенью неожиданно (реально удивили) добавились первые в этом году санкции США (каким-то чудом удалось поймать момент, когда Трамп играл на стороне Украины) существенно обвалило нефтегазовые доходы (на 22,4% за год и 34% в ноябре) российского бюджета, а значит и возможность финансировать войну против Украины.

Стабильность и устойчивость российской экономики во время войны была иглой в яйце, которое в зайце, который в утке, которая в сундуке, который на дубе. Но и она в 2025 году начала подавать сигналы о том, что утка уже ощипана, а из зайца вытаскивают заветное яичко. Экономика государства-агрессора упала в рецессию и демонстрирует, как сказали бы сами россияне, – "отрицательный рост".

Деньги в России закончились – дыра в бюджете по состоянию на конец 2025 года составляет более 7 триллионов рублей. А значит деньги на продолжение забирают у инфраструктурных проектов и уже начинают "резать" социалку, повышать цены и налоги, "кошмарить" бизнес и ФЛП. Параллельно власть "закручивает гайки" и усиливает репрессии, блокирует интернет и требует, чтобы "бабы еще родили", а в 2026 году активно думать над тем, чтобы сделать мобилизацию из скрытой открытой.

Фактически Россия стоит на грани экономического коллапса. И тут было бы неплохо ее подтолкнуть в эту пропасть, где ей, собственно, и место, но нет – выныривает Трамп со своим "пис дилом" и начинает ломать через колено не Москву, а Киев. Россию же Трамп буквально вытаскивает за волосы из трясины, игнорируя пренебрежение и прямые оскорбления от россиян.

Это печально, потому что это затягивает войну. Но есть все основания полагать, что теперь Россию не спасет даже Трамп. Кризисные явления, которые углублялись в последние годы, сейчас уже быстро не остановить, как не вернуть европейский нефтегазовый рынок. Война съела все российские ресурсы, а призом в ней будут руины Донбасса, которые Путину не нужны, потому что он хотел всю Украину и только тогда бы это имело смысл. Вместо этого получил несколько чемоданов без ручки, с которыми теперь придется что-то делать и тратить деньги, которых нет.

Почти вся экономика России превратилась в военную, выпуск танков и снарядов раздувает показатели ВВП, но де-факто является мертвым грузом. Теперь же эту машину, возможно, придется останавливать.

Тогда что-то делать придется с армией вторжения. Эти 700+ тысяч головорезов, которые сейчас уничтожают Украину, должны вернуться в Россию и продемонстрировать все, чему их научили, но уже в родных стенах.

Путин не может этого не понимать, поэтому и боится мира больше войны. Фактически он оказался в ситуации, когда не может остановиться, но должен. Потому что денег и ресурсов на продолжение войны также уже не существует. Что он выберет – актуальный вопрос 2026 года.

Какие "рабочие" варианты есть у Путина:

новый раунд с Украиной;

рейд в Молдову, которая в этом году преодолела зависимость от России;

покорение Армении и Азербайджана;

вторжение в Казахстан;

атака на страны Балтии и Сувальский коридор;

набег на Скандинавию или вообще полноценная атака на ЕС.

Но также не следует забывать о варианте с "черным лебедем", а в случае России скорее стоит говорить о полярном хищнике по имени песец. Они, кстати, также бывают черными. Его прибытие трудно точно спрогнозировать, но точно стоит держать в голове. Такого мнения придерживается лидер аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Проблема "черных лебедей" в том, что их трудно спрогнозировать точно. Поэтому наиболее правильно говорить о тенденциях. Сейчас есть тенденция экономической деградации в России. Это должно привести к уменьшению ресурсной базы для ведения войны. Есть старый анекдот (про советского отца-алкоголика и его наивного сына, – 24 Канал), герой которого говорит: “Не я стану меньше пить, но ты ты станешь меньше есть”. Россияне стали меньше есть с середины 2024 года. И это продолжается. Они сокращают социальные расходы. Но их сократить под ноль невозможно. Есть какой-то предел критический. И он, вероятно, подходит. Уже начинают сокращать военные выплаты. Это происходит из-за дефицита региональных бюджетов. В некоторых регионах вообще отменили выплаты за контракт. Финансовая мотивация будет в дальнейшем уменьшаться из-за невозможности ее поддерживать. Сейчас происходит призыв резервистов в России. Но он тоже требует ресурсов... Их экономика, по данным анализа британской разведки, уже 6 месяцев находится в рецессии. При долговременном эффекте и при том, что в Кремле пытаются в ручном режиме регулировать многие процессы, цены, курс, учетную ставку Центрального банка... Все это просто может накапливаться и вызвать взрыв. Буквально неделю назад Центробанк РФ напечатал очередной триллион рублей. Он предоставил дофинансирование банкам, чтобы те выкупали долг Минфина. Фактически уже идет печать средств для покрытия дефицита бюджета, но это не отражается на инфляции, поскольку деньги замыкаются в банковской системе. Но банковская система раздувается. Когда лопнет первый системно значимый банк России, может сработать эффект домино для всех остальных, потому что нет уже ресурсных возможностей быть гибкими. И тогда эти "лебеди" могут наступить. Определить, на сколько у них надулся пузырь, при том, что их данные могут быть манипулятивные, достаточно трудно. Но то, что в 2026 Кремль не сможет финансировать так войну, как сейчас, уже можно утверждать. А это означает, что при увеличении финансовых возможностей, в том числе через репарационный кредит, Украина может получить дополнительный элемент преимущества, который, если все сложится, может повлиять на динамику на поле боя. Даже с учетом новой возможной (открытой, – 24 Канал) мобилизации.

Игорь Рейтерович прогнозирует, что углубление кризиса в России не остановит агрессию, но все равно видит для Украины шанс вырваться из тяжелых объятий агрессора. Эта опция, возможно, будет скоротечной, но точно будет.

Игорь Рейтерович руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития У России большой потенциал и он, к сожалению, будет оставаться еще долго. Проблема в том, что россияне не мыслят с точки зрения рацио, они мыслят категориями и хотят воевать еще достаточно долгий период времени. Просто эта война будет средней интенсивности. Они будут жертвовать социальными стандартами, будут продавать свои ресурсы и национальное богатство. Для Путина это до одного места. Он на это не обращает внимания и готов этим жертвовать. Поэтому потенциал у них будет. И это годы... Как минимум до физической смерти Путина и, возможно, тогда уже запустятся некоторые другие процессы на России, даже не распада, тут речь будет идти о формировании просто новой системы власти. Потому что Путин, как и Сталин, – это единственное, в чем их можно сравнить, не оставит после себя конкретно какого-то одного преемника.



В Северной Корее есть династия Кимов уже в третьем поколении... В России такого не будет. Путин не оставит такого человека, хотя такие разговоры время от времени ходят. А наличие какого-то коллегиального руководства, аналога Политбюро 1953 года, приведет к тому, что Россия просто меньше внимания будет уделять другим внешним политическим вопросам. И здесь уже аналогии с Корейской войной подходят. Потому что Корейская война закончилась не тогда, когда стороны решили уже не воевать, а когда просто умер Сталин. И советское руководство сделало намек американцам, что готово остановить войну, а американцы на это согласились. Поэтому с Россией будет очень похожая история... Для нас это будет шанс.

Китайская дилемма: будет ли вторжение на Тайвань и вступит ли Япония в войну?

Вторая экономика мира в 2025 году показала зубы Трампу в тарифной войне и еще больше засунула руки в российскую. При этом коммунисты традиционно для себя не спешат и выжидают, что будет дальше.

Это состояние китайских стратегов фиксирует Игорь Рейтерович и прогнозирует, что именно такой путь будет основным в вопросе Тайваня.

Игорь Рейтерович руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития У Китая есть стратегия модернизации Вооруженных сил, согласно ей, они будут готовы к определенному паритетному соревнованию, прежде всего с Соединенными Штатами, ближе к 2030, возможно, даже к 2035 году. До этого времени они очень сильно рискуют (с возможным нападением на Тайвань, – 24 Канал). Я думаю, что при Трампе они этого не сделают по одной простой причине. Не потому, что они считают Трампа каким-то крутым президентом, который агрессивно отреагирует. Тут как раз есть большие сомнения, что Трамп такой. Но у Трампа есть один момент, который китайцы не могут просчитать. Это его тотальная непрогнозируемость. Это человек настроения. И мне кажется, что им нет смысла рисковать. Они считают, что они по принципу экономической, культурной интеграции постепенно Тайвань притянут к себе. И военную силу им применять не нужно будет. Грубо говоря, они ожидают подобную историю, которая была в Гонконге, когда партия, которая дольше всех противостояла этой ассимиляции, на днях заявила о своем самороспуске и отошла от противостояния центральной китайской власти. Китайцы считают, что рано или поздно на Тайване тоже произойдет такая смена власти. Тем более, что предпосылки к этому есть. И они просто интегрируются мирным способом. Будет снова "одна страна, две системы". Как в Гонконге, Макао. Очень похожие истории. И им пока нет смысла просто это делать. Потому что риски превышают выгоду. Тут китайцы в сотни раз рациональнее россиян.

Но эта тихая стратегия может дать сбой. Коммунисты и персонально Си Цзиньпин одержимы захватом острова и сейчас активно готовятся к десантированию, впрочем, рассчитывают, что воевать не придется и тот капитулирует сам (кстати, такого же плана придерживаются США по Венесуэле).

Америка же активно намекает, что не сильно хочет влезать в военное противостояние с КНР. Очевидно, в ответ в Вашингтоне ждут от Пекина аналогичных действий в отношении обоих американских континентов.

Эта ситуация создает как бы идеальные условия для вторжения Китая, но здесь есть свои нюансы. Во-первых, в КНР до сих пор не проработали "комплекс самозванца" и просто боятся начать большую войну.

Ветераны компартии еще помнят фиаско в войне с не менее коммунистическим Вьетнамом, а многочисленные видео Украины и теперь России наглядно показывают, что представления о современной войне кардинально изменились. Китайское войско сейчас разъедает коррупция, а чистки армии по приказу Си уже достигли уровня сталинских накануне Второй мировой. Той самой, где десятки тысяч танков и самолетов сгорели в первые месяцы, а миллионы попали в плен.

Политолог Дмитрий Корниенко считает, что попытка захватить Тайвань непременно произойдет, но не уверен, что КНР попытается это в 2026 году.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Конфликт вокруг Тайваня возможен. Но в 2026 году вряд ли, поскольку Китаю нужна подготовка. И здесь разнятся мнения, потому что часть экспертов, в том числе тайваньская разведка, отмечает 2027 год как отправную точку возможной агрессии. Другие данные свидетельствуют, что Китай будет готов к агрессии в 2030 годах, когда проведет полную модернизацию своего флота. КНР сейчас активно развивает, в том числе десантный флот. Также не стоит разделять формы агрессии. Прямое наземное вторжение или блокада. Наиболее вероятно, что Китай применит тактику блокады, перекрыв логистические пути вокруг острова. На Тайване есть Гоминьдан, который теперь в современном состоянии является прокитайским. Соответственно, Тайвань имеет внутреннюю пятую колонну. И долговременная блокада может иметь успех, если это не приведет к широкомасштабной войне с американцами, действия, вероятно, будут применяться намеренно ниже порога эскалации. Фактически Китай учится и перенимает определенные навыки у Кремля. Были сообщения, что КНР учился и по технологиям беспилотным, десантированию, проведению гибридной войны. Есть информация, что Кремль обучает и передает опыт китайцам. Когда вторжение состоится – в 2027 или в 2030, зависит от того, как Китай определит для себя свои позиции. Если он будет убежден, что американцы максимально слабые. То есть, например, в начале 2026 Америка осуществит военные наземные операции в Венесуэле и провалится там. Условно, "американское СВО" испытает страх. Тогда это может стать сигналом для Пекина, что США являются истощенными, слабыми и, соответственно, это еще тот момент.

Между тем у Тайваня появился не совсем ожидаемый защитник. Им оказалась Япония, где впервые правительство возглавила женщина и не обычная, Санаэ Такаичи оказалась сторонницей "твердой руки" и поклонницей самурайской славы предков. Она прямо заявила, что Япония смотрит на нападение Китая на Тайвань как на угрозу собственному выживанию. Этим госпожа Такаичи спровоцировала небывалую истерику в Пекине, торговую войну, обвал туризма и инцидент с участием боевых самолетов.

Китайские истребители J-15 наводили радары и готовились атаковать японские F-15 над международными водами к юго-востоку от Окинавы, которые Си считает своими. А 10 декабря российские Ту-95 провели совместное патрулирование с китайскими ВВС у границ Японии, послав понятный сигнал.

Китай, который вообще-то вплоть до 2000-х с Японией дружил и лишь в нашем веке начал активно насаждать культ ненависти к японцам как авторам жестокого геноцида в годы Второй мировой (это тоже правда), здесь виноват сам.

Новая власть Японии язык ненависти подхватила и готова отвечать. И здесь уже имеем потенциал к расширению конфликта, привлечению России и КНДР с одной, а с другой – Южной Кореи (несмотря на смену политического руководства), Австралии, Филиппин и США. Американцы здесь уже никуда не денутся, хотя сейчас конфликт в основном игнорируют, чем очень обижают Токио.

Неспокойный мир 2026: чего ждать в других частях света?

На этом перечень "горячих точек" на глобусе не заканчивается. Потому что еще есть конфликт Индии и Пакистана, резня в Судане, Венесуэла, постоянные войны и мятежи в других частях Африки, хуситы и туареги. Остается не до конца решенным палестинский вопрос, едва ли не единственный, где можно отметить миротворческие усилия команды Трампа.

По мнению Дмитрия Корниенко из Resurgam, именно Палестина сейчас имеет шанс стать местом, где миротворческие усилия команды Трампа могут выдержать проверку временем.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического сообщества Resurgam Есть большой шанс того, что в 2026 году в Палестине наконец-то воцарится мир, поскольку ХАМАС действительно полуразрушен, а поддержка арабская ХАМАС падает. Кремль тоже поддерживал ХАМАС через разные моменты, теперь этого не будет. Кремль не станет рисковать отношениями с Трампом ради "какой-то" Газы... Так же Иран находится в не лучшем состоянии, чтобы поддержать ХАМАС... Уже с начала 2026 года должен запуститься временный управленческий совет, куда будут входить зять Трампа Джаред Кушнер и представители арабских стран. С большой вероятностью там все же наступит мир, поскольку сейчас начинается этап разделения ресурсов, потому что построение TrumpTower, отелей и так далее – это не шутка, а один из мотивов Кушнера, который имеет весомый элемент своего бизнеса на Ближнем Востоке. А также Уиткофф. Он, как риэлтор, имеет амбиции на Ближнем Востоке и соответствующие контракты и партнерства. И это одна из надежд, что Уиткофф в 2026-м "исчезнет" с европейского континента, поскольку будет вынужден участвовать в управлении в Секторе Газа. То есть он должен сконцентрироваться на том, что ему ближе, – строительстве, риелторстве и распределении ресурсов. Потому что для него все же приоритет, он спецпредставитель по Ближнему Востоку. Поэтому я думаю, это будет один из "пис дилов", который будет работать. Но он будет работать только из-за того, что в критический момент Израиль не слушал американцев, а делал то, что считал нужным. Правильно ли это с точки зрения международного права, уже другой вопрос. Но Израиль делал то, что считал правильным в рамках своей логики. И под эту логику, в конце концов, подстраивались американцы, а не наоборот.

Израильского премьера Нетаньяху пока фактически шантажом принудили к миру, но остановка боевых действий в Секторе Газа для него может обернуться отставкой и неизбежным судом (в заблаговременном помиловании, о котором просил Трамп, пока отказано), а это значит, что этот израильский собрат Путина будет искать новые опции для продолжения войны. Учитывая, что в оппонентах у господина Биби такие же пассионарии, можно быть уверенными, что тот найдет casus belli или в Ливане, где в очередной раз не хочет разоружаться Хезболла, или в Сирии, где кто-то снова обидит друззов, или в Секторе Газа, или на Западном Берегу.

Или же в Иране, ядерная программа которого, похоже, не уничтожена несмотря на эффектную бомбардировку тайных объектов американцами и израильтянами летом 2025. К сожалению, тогда эти рейды не привели к падению террористического режима религиозных фанатиков, а наоборот – способствовали единению вокруг флага и на некоторое время отложили вопрос революции. Впрочем, экономические проблемы никуда не делись, а только обостряются, поэтому повторение в 2026-м условного "сирийского сценария" в Иране уже не выглядит как утопия.

2025 год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь – следующий год будет намного хуже,

– премьер-министр Италии Джорджа Мелони дает честный прогноз на новый год.

Поэтому в 2026 году ждем новых потрясений и геополитических сдвигов. Они точно произойдут и о них вам подробно расскажет и объяснит команда авторов 24 Канала. Встретимся в новом году.