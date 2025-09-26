Такая поддержка со стороны Кремля направлена на усиление возможностей Пекина проводить молниеносные операции, в частности для захвата Тайваня. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Washington Post.

Как Россия помогает Китаю в подготовке вторжения в Тайвань?

По оценкам аналитиков RUSI, сотрудничество России и Китая может радикально изменить баланс сил в Тайваньском проливе.

Россия становится стратегическим резервом для Китая, предоставляя не только ресурсы вроде нефти и газа, но и свой уникальный опыт воздушных десантов, отработанный в Украине и Сирии,

– отмечает старший научный сотрудник RUSI Джек Уотлинг.

Соглашение, заключено между Москвой и Пекином еще в 2023 году, с поставками, продолжающихся в 2024 – 2025 годах, предусматривает продажу в Китай целого батальона десантной техники стоимостью около 584 миллионов долларов. Среди ключевого оборудования:

37 легких амфибийных штурмовых машин BMD-4M со 100-миллиметровой пушкой и 30-миллиметровым автоматическим пулеметом;

11 самоходных противотанковых пушек Спрут-SDM1 с 125-миллиметровой пушкой;

11 воздушно-десантных бронетранспортеров BTR-MDM "Ракушка";

несколько командно-наблюдательных машин Рубин и KSHM-E, а также специальные парашютные системы "Dalnolyot" для сброса грузов до 190 килограммов.

Все военное вооружение адаптируется под китайские системы связи, электроники, радио и навигации, с полным пакетом технической документации.

Заметьте! Россия также передает технологии для локализации производства в Китае, что позволит Пекину модернизировать и масштабировать выпуск аналогичной техники.

В 2025 году Китай уже продемонстрировал обновленные десантные машины на параде в Пекине, совместимые с транспортниками Y-20, но российские поставки позволяют ускорить интеграцию.

К тому же Россия готовит батальон китайских десантников:

водителей BMD-4M – на базе завода в Кургане;

экипажи Спрут и командных машин – в Пензе.

Известно и о коллективных тренировках по десантированию, огневого контроля и маневрирования – сначала в России, затем в Китае с российскими инструкторами.



"Спрут" и БТРы "Ракушка" на заднем плане / Фото Defence Express

В 2024 году Россия и Китай провели 14 совместных учений, что вдвое больше, чем за предыдущее десятилетие.

Си Цзиньпин и Владимир Путин обменивались визитами на парадах, а китайские представители наблюдали за "Запад-2025" в России и Беларуси.

Обратите внимание! Эксперты WP подчеркивают, что это соглашение – шаг к "партнерству без границ", что угрожает стабильности в Европе и Азии...

Российские десантные операции, основы которых перенимают китайцы, позволят быстро высаживать тысячи бойцов на ограниченное количество пляжей, захватывая аэродромы, порты или даже гольф-поля для создания плацдарма.

Аналитики RUSI предупреждают, что это дает китайской армии "расширенные возможности воздушного маневра" не только против Тайваня, но и Филиппин или других островов в Южно-Китайском море.

Для США это слабость, ведь переданные ресурсы на Украину отвлекают от Азии, делая угрозы от России и Китая неразделимыми.

