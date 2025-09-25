Об этом в четверг, 25 сентября, сообщает Reuters, передает 24 Канал. Агентство ссылается на документы и информацию от двух неназванных европейских чиновников по вопросам безопасности.

Как китайцы помогают России изготавливать дроны?

По данным Reuters, со второго квартала 2024 года китайские эксперты посетили производителя вооружения "Ижевский электромеханический завод "Купол" более 5 раз. За это время предприятие получило партии китайских ударных и разведывательных дронов через российского посредника.

Кроме того, еще в сентябре 2024 года издание сообщало о разработке в Китае нового беспилотника "Гарпия-3" с помощью местных специалистов. "Купол" производит тысячи таких дронов по образцу иранских дронов "Шахед", к тому же с использованием китайских запчастей, в частности двигателей.

По словам неназванных чиновников, подобное сотрудничество свидетельствует об углублении отношений между "Куполом" и китайскими компаниями в сфере разработки дронов, которые "оказались чрезвычайно важными для войны России в Украине".

Интересно, что в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что не знают о таком сотрудничестве. В свою очередь Кремль, российское минобороны и ИЭМЗ "Купол" не ответили на запросы журналистов о комментариях.

Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по вопросу украинского кризиса, никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролировал товары двойного назначения, включая экспорт дронов,

– говорится в заявлении китайского министерства.

Однако документы, в частности коммерческие счета-фактуры и банковские выписки, свидетельствуют о том, что в прошлом году "Купол" получил более 10 ударных беспилотников от китайского производителя Sichuan AEE. Их поставила российская оборонная закупочная компания TSK Vektor, которая находится под санкциями США и ЕС.

Поставки небольшого количества китайских дронов и присутствие иностранных экспертов могут свидетельствовать о заинтересованности "Купола" в расширении производства новых моделей. Однако Reuters не удалось самостоятельно подтвердить причину поставок, а также точную специфику работы китайцев в России.

Китайские компоненты играют чрезвычайно большую роль, имеют большое влияние и значимость в российских военных системах... Особенно в воздушных дронах,

– сказал Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник аналитического "Центра новой американской безопасности".

В отчетах "Купола", с которыми ознакомились журналисты, описаны летные испытания беспилотников A60, A100 и A200 на военном полигоне Чебаркуль в Челябинской области России в последнем квартале 2024 года.

Сначала группы китайских экспертов прибыли в Ижевск, чтобы собрать беспилотники и обучить персонал предприятия их использованию, а уже потом посетили Чебаркуль.

