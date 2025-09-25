Про це в четвер, 25 вересня, повідомляє Reuters, передає 24 Канал. Агентство посилається на документи та інформацію від двох неназваних європейських чиновників з питань безпеки.

Як китайці допомагають Росії виготовляти дрони?

За даними Reuters, з другого кварталу 2024 року китайські експерти відвідали виробника озброєння "Іжевський електромеханічний завод "Купол" понад 5 разів. За цей час підприємство отримало партії китайських ударних і розвідувальних дронів через російського посередника.

Окрім того, ще у вересні 2024 року видання повідомляло про розробку в Китаї нового безпілотника "Гарпія-3" за допомогою місцевих фахівців. "Купол" виробляє тисячі таких дронів за зразком іранських дронів "Шахед", до того ж із використанням китайських запчастин, зокрема двигунів.

За словами неназваних чиновників, подібна співпраця свідчить про поглиблення відносин між "Куполом" і китайськими компаніями у сфері розробки дронів, які "виявилися надзвичайно важливими для війни Росії в Україні".

Цікаво, що в Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що не знають про таку співпрацю. Натомість Кремль, російське міноборони та ІЕМЗ "Купол" не відповіли на запити журналістів щодо коментарів.

Китай завжди дотримувався об'єктивної та справедливої позиції щодо питання української кризи, ніколи не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту та суворо контролював товари подвійного призначення, включаючи експорт дронів,

– йдеться в заяві китайського міністерства.

Однак документи, зокрема комерційні рахунки-фактури та банківські виписки, свідчать про те, що минулого року "Купол" отримав понад 10 ударних безпілотників від китайського виробника Sichuan AEE. Їх поставила російська оборонна закупівельна компанія TSK Vektor, яка перебуває під санкціями США та ЄС.

Поставки невеликої кількості китайських дронів і присутність іноземних експертів можуть свідчити про зацікавленість "Купола" в розширенні виробництва нових моделей. Проте Reuters не вдалося самостійно підтвердити причину поставок, а також точну специфіку роботи китайців у Росії.

Китайські компоненти відіграють надзвичайно велику роль, мають великий вплив і значущість у російських військових системах... Особливо в повітряних дронах,

– сказав Семюел Бендетт, старший науковий співробітник аналітичного "Центру нової американської безпеки".

У звітах "Купола", з якими ознайомилися журналісти, описано льотні випробування безпілотників A60, A100 і A200 на військовому полігоні Чебаркуль у Челябінській області Росії в останньому кварталі 2024 року.

Спершу групи китайських експертів прибули в Іжевськ, аби зібрати безпілотники та навчити персонал підприємства їх використанню, а вже потім відвідали Чебаркуль.

