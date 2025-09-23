Щоб нищити російський флот, необов'язково мати власний. Сили оборони України вже три роки роблять це і без великих кораблів. Яскравий приклад – дрони "Магура", які нищать ворожі судна та навіть літаки. Крім того, 13 квітня 2022 року крейсер "Москва" взагалі затонув завдяки влучанню двох ракет "Нептун".

Проте Україна не зупиняється і розробила новий український підводний дрон, який полюватиме на російські кораблі в Чорному морі. Більше про новітню розробку, як КНДР лякає світ своїм дроном і що сталося з виробником ключового елементу до "Шахедів" в Росії – читайте далі у проєкті "Межа" спеціально для 24 Каналу.

Україна розробила нову зброю проти флоту Путіна

Раніше толокою називали прибирання публічних просторів. Коли громада збирається, щоб зробити своє місто чистішим. Тепер "Толока" – це також і назва нового українського підводного дрона. Він теж "прибиратиме" – щоправда, Чорне море від російських кораблів.

Видання Clash Report оприлюднило кадри української розробки. Цей морський дрон може долати відстань у 2000 кілометрів і перевозити до 5 тонн вантажу. Він має три модифікації, які відрізняються розміром безпілотника – від 4 до 12 метрів.



Дрон "Толока" / Фото Clash Report

Ще у 2023 році видання Defence Express повідомляло: коли таке озброєння буде "втілено в металі", Україна отримає значно ефективнішу зброю для знищення Чорноморського флоту Росії. Зокрема, через те, що дрони серії "Толока" рухатимуться під водою, а отже будуть менш вразливі для засобів виявлення та ураження російських окупантів у Криму.

"За своїми проєктними характеристиками підводний дрон TLK-150 "Толока" має значно менші розміри, ніж надводні катери-камікадзе. При цьому все, що буде знаходитись над поверхнею води, – антена та камери. Й можливості виявлення такого об'єкта, як за допомогою РЛС, так і візуально, залишаються більше теоретичною дискусією", – зазначили в Defence Express.

КНДР вперше показала новий дрон-бомбардувальник

Але ворог також не відстає від інновацій, зокрема російські посіпаки. КНДР вперше показала випробування нового дрона-бомбардувальника. Його північнокорейці розробили завдяки досвіду, якого набралися у війні проти України. Тамтешній лідер Кім Чен Ин відвідав випробування дронів науково-виробничого підприємства "Об'єднання з безпілотних авіаційних технологій", де ознайомився з моделями розвідувальних та ударних дронів.

Реальність того, що сфера використання безпілотних засобів розширюється в сучасній війні та що вони стають ключовими військовими активами, висунула питання розвитку основних технологій у цій галузі, а також розвитку штучного інтелекту та операційних можливостей безпілотних систем,

– заявив Кім Чен Ин.

Він також повідомив про "контрзаходи, яких необхідно вжити для розширення та зміцнення серійних виробничих потужностей безпілотних літальних апаратів". Однак конкретних деталей не розкрив.

Це загроза не лише для України, хоч і для нас найперше. Росія ласа до інновацій, які дешеві, потужні та можуть завдати багато шкоди. Так від іранців вони перейняли "Шахеди". Однак стрімкий розвиток технологій у Північній Кореї – це загроза і для глобального Заходу.

У небезпеці опиняється і Південна Корея. Але хтозна, де з'являться дрони КНДР із мальовничою назвою "Ранкова зірка", зважаючи на той факт, як зараз Росія оголює слабкість НАТО.

У Росії застрелився виробник ключового елементу для "Шахедів"

Водночас генеральний директор російської Umatex Group більше не побачить ранкової зірки. Він застрелився. Очільник єдиного російського виробника вуглеволокна та ключового постачальника сировини для виробництва дронів Shahed/"Герань" пішов із життя, і про це повідомили російські ЗМІ.

За даними порталу Astra, глава найбільшого в Росії виробника композитів Олександр Тюнін залишив по собі рушницю та записку, у якій було написано: "Я сам це зробив, втомився боротися 5-й рік із депресією, стає все гірше, немає сил". Поки що це вся інформація – окупанти про таких розповідають мало. Тож чи депресія, чи невигідна Кремлю позиція… Ми навряд чи дізнаємося.

Видання "Мілітарний" раніше повідомляло, що вуглецеве волокно є ключовим елементом у виробництві деталей корпусу для далекобійних дронів, адже забезпечує високу міцність при надзвичайно низькій вазі. У дослідженні російської документації "Мілітарний" відшукав та детально описав технологічний процес виготовлення корпусів російських копій Shahed-136, де вуглецеве волокно марки RC200 є ключовим елементом.

Компанія Umatex виготовляє близько 95% вуглецевого волокна в Росії, забезпечуючи виробництво 1400 – 2000 тонн волокна щороку. Втім, із масштабуванням виробництва ударних дронів ця цифра могла значно зрости в останні роки.

А більше про бої за Серебрянський ліс, майбутню зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та як італійська мафія користається з росіян – дивіться у продовженні випуску програми "Межа".