Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что уничтожение "Варшавянки" – весомая потеря для врага. Ориентировочная стоимость этой субмарины составляет 400 – 500 миллионов долларов.

К теме Дроны СБУ взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка": что о ней известно

Чем особенна эта операция?

Как отметил Мусиенко, Россия увеличивала присутствие подводного флота уже после аннексии Крыма. Вероятно, все для того, чтобы увеличить количество носителей ракет "Калибр" в Черном море.

Сама "Варшавянка" – достаточно современная подводная лодка, которая отличалась своей малозаметностью. Оккупанты использовали ее с начала полномасштабного вторжения для ракетных ударов.

Это – серьезная потеря для врага. Плюс нам удалось зайти в гавань Новороссийска. Враг имеет там много средств обнаружения различных целей. Но они прозевали этот дрон. А наши возможности растут,

– сказал Мусиенко.

Уничтожение российской подводной лодки: коротко