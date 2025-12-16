Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що знищення "Варшавянки" – вагома втрата для ворога. Орієнтовна вартість цієї субмарини становить 400 – 500 мільйонів доларів.

До теми Дрони СБУ підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка": що про нього відомо

Чим особлива ця операція?

Як наголосив Мусієнко, Росія збільшувала присутність підводного флоту вже після анексії Криму. Ймовірно, все для того, аби збільшити кількість носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі.

Сама "Варшавянка" – досить сучасний підводний човен, який вирізнявся своєю малопомітністю. Окупанти використовували його з початку повномасштабного вторгнення для ракетних ударів.

Це – серйозна втрата для ворога. Плюс нам вдалося зайти в гавань Новоросійська. Ворог має там багато засобів виявлення різних цілей. Але вони проґавили цей дрон. А наші спроможності зростають,

– сказав Мусієнко.

Знищення російського підводного човна: коротко