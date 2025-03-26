Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.

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Как отреагировал Трамп на ошибку Волца с чатом

По словам 3 людей, знакомых с ситуацией, Трамп был разъярен и полон подозрений из-за того, что Майк Волц сохранил в своем телефоне номер главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Президент был разъярен, что Волц мог быть таким глупым,

– сказал один из собеседников.

Однако уже впоследствии Дональд Трамп публично встал на защиту своего советника, сказав, что тот "усвоил урок" и пообещал поддерживать его.

Трамп также назвал Волца "очень хорошим человеком" и предположил, что на него напали несправедливо. Тем не менее президент также сказал, что рассмотрит использование правительственными чиновниками Signal, программы, которая использовалась в чате с Голдбергом и которая могла привести к нарушению безопасности, поскольку высокопоставленные чиновники США обсуждали планы нанести удар в Йемене.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в своем заявлении повторила, что президент "имеет полное доверие к Майку Волцу и всей его команде по национальной безопасности".

Однако несколько союзников Трампа предупредили, что это еще не конец проблем Волца. Один из них анонимно сказал, что инцидент обострил отношения советника с ближайшим окружением Трампа.

Журналисты также пишут, что президент США "имеет обиду" на издание The Atlantic из-за статьи, в которой со ссылкой на анонимные источники утверждали, что Трамп назвал американцев, погибших на войне, "лохами и неудачниками".

Издание также было одним из первых авторитетных медиа, которые призвали к импичменту Трампа во время его первого срока.

К слову, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали военную операцию против йеменских хуситов. Его туда случайного добавил советник по национальной безопасности Трампа Майк Волц.