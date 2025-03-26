По его словам, действия журналиста якобы могли быть "преднамеренными". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News и Politico.

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Волц пожаловался на "плохую репутацию" Голдберга

Волц заявил, что Голдберг ему незнаком, и он "не узнал бы его, даже если бы столкнулся с ним или увидел в полицейском участке".

Я создал эту группу. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все координируется,

– сказал советник Трампа.

Он решил не объяснять, как допустил ошибку, а сразу начал говорить о "плохой репутации" Голдберга.

Он раскритиковал освещение событий в США в The Atlantic, обвинил издание во лжи о семьях военных, награжденных Золотой Звездой, а еще – в "мистификации России".

"Я знаю его по его ужасной репутации, и он действительно худший из журналистов. И я знаю его в том смысле, что он ненавидит президента. Но я не переписываюсь с ним. Его не было в моем телефоне. И мы выясним, как это произошло", – сказал советник по нацбезопасности США.

За расследование инцидента возьмется Илон Маск.

Я беру на себя полную ответственность. Я создал группу... Это стыдно. Мы собираемся докопаться до сути. Я только что говорил с Илоном по дороге сюда. У нас работают лучшие технические умы, чтобы выяснить, как это произошло,

– добавил Волц.

К слову, сам Трамп поддержал своего советника. Он считает, что присутствие постороннего человека в закрытом чате не повлияло на военную операцию в Йемене. И добавил, что Волц – хороший человек, он усвоил урок.