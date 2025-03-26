За його словами, дії журналіста нібито могли бути "навмисними". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News та Politico.

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Волц поскаржився на "погану репутацію" Голдберга

Волц заявив, що Голдберг йому незнайомий, і він "не впізнав би його, навіть якби зіткнувся з ним або побачив у поліцейському відділку".

Я створив цю групу. Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що все координується,

– сказав радник Трампа.

Він вирішив не пояснювати, як припустився помилки, а одразу почав говорити про "погану репутацію" Голдберга.

Він розкритикував висвітлення подій в США в The Atlantic, звинуватив видання у брехні про сім'ї військових, нагороджених Золотою Зіркою, а ще – в "містифікації Росії".

"Я знаю його за його жахливою репутацією, і він справді найгірший з журналістів. І я знаю його в тому сенсі, що він ненавидить президента. Але я не листуюся з ним. Його не було в моєму телефоні. І ми з'ясуємо, як це сталося", – сказав радник з нацбезпеки США.

За розслідування інциденту візьметься Ілон Маск.

Я беру на себе повну відповідальність. Я створив групу… Це соромно. Ми збираємося докопатися до суті. Я щойно говорив з Ілоном по дорозі сюди. У нас працюють найкращі технічні уми, щоб з'ясувати, як це сталося,

– додав Волц.

До слова, сам Трамп підтримав свого радника. Він вважає, що присутність сторонньої людини в закритому чаті не вплинула на військову операцію в Ємені. І додав, що Волц – хороша людина, він засвоїв урок.