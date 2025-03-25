Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що Вашингтон заперечує проблему. Ба більше, адміністрація США може спробувати заарештувати журналіста.

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США мають проблеми з некомпетентністю

За словами ексспівробітник СБУ, ситуація справді феноменальна, ніхто не очікував, що може статись в США. Спершу обставина видається кумедною, але радник з нацбезпеки Майк Волц міг додати до секретного чату будь-кого зі своїх контактів (наприклад, російських політиків).

Можливо журналіст опублікував і не все, там могли бути певні особисті судження щодо окремих людей з команди, що могло вплинути на обороноздатність та нацбезпеку США

В США є проблема з компетенцією, вона шалена. Крім того, в адміністрації Трампа ситуацію заперечують, намагаються заховати голову в пісок,

– зазначив він.

Ступак зазначив, що адміністрація Трампа згодом може відкрити кримінальну справу проти журналіста за розголос даних, що стане "найвищим пілотажем". Саме його можуть притягнути до відповідальності, а не радника з нацбезпеки. Цікаво, що за законодавством посадовці не мають право використовувати подібні приватні чати для обміну секретною інформацією чи розвідданими.

Цікаво! В Politico повідомили, що Волца можуть звільнити після інциденту. Один з посадовців адміністрації зауважив, що така нерозважлива людина не може бути на посаді радника з нацбезпеки.

Нагадаймо, що міністр оборони США Піт Гегсет заперечив витік військових планів з секретного чату. Він також розкритикував журналіста, назвавши його "брехливим і вкрай дискредитованим". Тим часом Трамп запевнив, що він "нічого не знає".