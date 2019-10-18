Первая жертва "Холодной войны": почему в мире появилось две Кореи

Корейская война условно длилась три года, однако считается не завершенной до сих пор. Первый вооруженный конфликт времен Холодной войны, который вывел две сверхдержавы того времени на новый уровень противостояния.

После Второй мировой войны, в соответствии с соглашениями между союзниками об организации послевоенного мира на Дальнем Востоке, территория Кореи была разделена по 38-й параллели на две зоны.

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На севере возможность влияния получила Советская армия, на юге – американские войска. Сначала такое разделение имело целью разгром японских сил, место дислокации которых было на территории Кореи.



Распределение Кореи

После капитуляции Японии на этих землях должно было образоваться Корейское демократическое государство. Тем не менее, как СССР, так и Соединенные Штаты Америки имели собственный взгляд относительно развития событий на этой территории.

Советский союз планировал, что в Корее будет создано правительство, которое будет устраивать их руководство. США, в свою очередь, предусматривали установление своей опеки над государством, после переходного периода продолжительностью 20-30 лет могла бы получить независимость. Конечно, в течение этого времени из страны можно бы было создать своего союзника.

После капитуляции Японии власти СССР сразу начали формировать просоветскую администрацию на территории Северной Кореи. На Юге страны, где на то время ситуацию контролировали американцы, все происходило с точностью до наоборот.

Южная часть полуострова превращалась в крепость антикоммунизма. Правительство на этой территории возглавил Ли Сын Ман, который стал самым проамериканским лидером в Тихоокеанском регионе.



Ли Сын Ман

На север от 38-й параллели также решили избрать руководителя. Им стал Ким Ир Сен, заявивший, что является единственным законным представителем корейского народа.



Ким Ир Сен

Поэтому в 1948 году на полуострове фактически образовались два государства – Корейская Народная Демократическая Республика, нацеленная на поддержку СССР, и Республика Корея, которая ориентировалась на США.

Раскол единого государства вскоре привел к гражданской войне. С 1950 года на территории начались вооруженные столкновения, которые шли вдоль 38-й параллели. 25 июня состоялось несколько крупных боев, в результате которых северокорейские войска разгромили армию Южной Кореи.



В 1950 году началась гражданская война

После этого со стороны КНДР началось наступление на Сеул, который остановил сопротивление за три дня. По состоянию на 2 июля армия Корейской Народной Демократической Республики дошла до реки Нактонган, однако там была остановлена с помощью американских войск, которые воевали на этой территории в рамках миротворческой миссии ООН.

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Несколько раз правительство США ставило вопрос о применении ядерного оружия в ходе войны, однако каждый раз принималось решение о неэффективности такого развития событий. Обе стороны понимали, что для решения конфликта необходимы переговоры и подписание мира. Тем не менее, никакие договоренности не были успешными и война продолжилась еще на долгие два года.



Лидер СССР Иосиф Сталин

Сегодня активную фазу войны, которая длилась в течение трех лет, граждане КНДР называют большой освободительной, в то время как жители Южной Кореи – "Инцидентом 25 июня".

Войска Организации Объединенных Наций ставили целью возвращение Южной Кореи границ, которые были в довоенное время. Жестокие бои велись до 1953 года. На изменение ситуации значительно повлияла смерть Сталина, после которой Президиум ЦК КПСС проголосовал за окончание войны.

27 июля 1953 года был подписан договор о прекращении огня. Линия фронта переместилась снова на рубеж 38-й параллели, а вокруг нее была провозглашена демилитаризованная зона.



Подписание мирного договора

Эту территорию до сих пор охраняют войска КНДР с севера и американо-корейские – на юге.



Демилитаризованная зона

В 1954 году в Женеве была созвана конференция, которая имела целью подписание мирного договора. Однако, предложения Севера и Юга были несовместимыми, поэтому конференция завершилась безрезультатно. Следующее соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обмене было подписано сторонами при посредничестве ООН аж в 1991 году.

Этим соглашением оба корейских государства фактически признали самостоятельность и суверенитет друг друга. Однако, уже в 2013 году правительство КНДР, ссылаясь на ряд инцидентов, аннулировало мирный договор о ненападении. Северокорейское центральное телеграфное агентство тогда заявило: "Все действия правительства, политических партий и организаций теперь будут исходить из того, что наша страна находится в состоянии войны с Югом".

Общие человеческие потери в течение трех активных лет войны превышают цифру в 4 миллиона человек. Значительную часть от этого количества составляют американские военнослужащие. В июле 1953 года правительство США объявило, что в рамках миротворческой миссии погибли 24965 военных.

Для военнослужащих, прошедших Корейскую войну, в США были выпущены специальные медали "За службу в Корее", однако совсем скоро память о ней затмили новые кровопролития. Всего через два года началась война во Вьетнаме, следовательно Корейскую войну в США часто называют "Забытой" или "Неизвестной" войной.



Потери во время Корейской войны превышают цифру в 4 миллиона человек

Большие потери понесли и военные Китайской Народной Республики, которые воевали на стороне КНДР в статусе добровольцев. Для СССР же эта война стала большим бременем. Из-за поддержки стороны КНДР расходы на армию выросли в разы, и около 30 тысяч военнослужащих так или иначе принимали участие в этом конфликте.

За три года войны в обоих корейских государствах было разрушено 80% транспортной и промышленной инфраструктуры и около половины жилого фонда. Зоны влияния СССР и США так и остались распределенными по 38-й параллели. На сегодня остается неизвестной судьба сотен военнослужащих.

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Министерство обороны Южной Кореи предполагает, что после прекращения огня КНДР освободили далеко не всех пленных. Известны случаи, когда военные бежали из плена и возвращались еще в 2001 году, отсидев в неволе более пол века.