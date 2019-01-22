Стало известно о многолетних тайных переговорах США и КНДР

Последние десять лет представители американской разведки тайно встречались с северокорейскими коллегами. Скрытый канал связи помогал освобождать задержанных граждан двух стран и организовать встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

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Отмечается, что в 2012 году исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл дважды посещал Пхеньян. Эврил Хейнс, который занимала в 2013-2015 годах пост заместителя директора ЦРУ, также посещала страну с секретным визитом.

На время президентства Барака Обамы консультации были прекращены. В январе 2017 их повторно восстановил Майкл Помпео, назначеный на должность директора ЦРУ.

Американская сторона использовала секретные переговоры, чтобы обсуждать ситуацию с американцами, которые находятся в заключении, но позже сконцентрировалась на вопросах урегулирования кризиса. Консультации также рассматривались как способ подтвердить готовность США нормализовать отношения в обмен на денуклеаризацию.

19 января, в Белом доме, после встречи Трампа с главным спикером по ядерной проблеме КНДР генералом Ким Чен Чхоль в Вашингтоне, заявили о том, что Трамп проведет второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля.

Напомним, что первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018. По ее итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.



В конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгэри". Также в сентябре Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.