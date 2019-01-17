Где может состояться новая встреча Трампа и Ким Чен Ына: версия СМИ

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын свою вторую встречу могут провести в столице Вьетнама Ханое. Американские дипломаты недавно уже встречались там с представителями КНДР.

Об этом пишет Bloomberg.

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Так, по информации издания, американские дипломаты встретились в Ханое со своими северокорейскими коллегами для обсуждения деталей предстоящей встречи. До этого Вьетнам посетил в декабре и представитель Госдепа Марк Ламберт, который отвечает за направление Северной Кореи.

Известно, что Вьетнам является давним союзником Пхеньяна и имеет неплохие отношения с Вашингтоном.

Ранее среди возможных мест встречи лидеров двух стран называли Сингапур, Монголию и Швейцарию.

Отметим, что недавно Соединенные Штаты предложили Северной Корее провести вторую встречу президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в феврале 2019 года.

Напомним, свою первую историческую встречу Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018-го в Сингапуре. Там они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того переговоры по денуклеаризации полуострова зашли в тупик. Тогда лидеры двух стран говорили, что это надо сделать, однако не дали ответ на главный вопрос – как можно освободить полуостров от ядерного оружия.



Несмотря на это, следует отметить, что в конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгэри". Также в сентябре Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.



Добавим, что Дональд Трамп неоднократно рассказывал о своих усилиях в переговорах Вашингтона с КНДР. Трамп считает переписку с Ким Чен Ыном "успешной", а письма лидера Северной Кореи называет "невероятными".