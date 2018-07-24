В КНДР приступили к демонтажу главного ракетного полигона
В Северной Корее на полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Демонтаж полигона Сохе, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, начался в КНДР, к такому выводу пришли американские эксперты на основе анализа полученных со спутников снимков.
На снимках видно, что на полигоне начат снос.
Напомним, в мае 2018 года КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгери".
Источник: 24 Канал
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