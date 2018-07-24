В КНДР приступили к демонтажу главного ракетного полигона

В Северной Корее на полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Демонтаж полигона Сохе, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты, начался в КНДР, к такому выводу пришли американские эксперты на основе анализа полученных со спутников снимков.

На снимках видно, что на полигоне начат снос.

New commercial satellite imagery of the Sohae Satellite Launching Station indicates that the #DPRK has begun dismantling key facilities, including the rail-mounted processing building and and the nearby rocket engine test stand.https://t.co/ffdQ23QaWG — 38 North (@38NorthNK) 23 липня 2018 р.

Напомним, в мае 2018 года КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгери".