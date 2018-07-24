У КНДР розпочали демонтаж головного ракетного полігона Сохе
У Північній Кореї на полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі і демонтаж стенда для випробування ракетних двигунів.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Демонтаж полігона Сохе, з якого запускалися міжконтинентальні балістичні ракети, почався в КНДР, до такого висновку прийшли американські експерти на основі аналізу отриманих із супутників фотознімків.
На знімках видно, що на полігоні розпочато знесення.
Нагадаємо, у травні 2018 року КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері".
Джерело: 24 Канал
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