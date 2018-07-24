У КНДР розпочали демонтаж головного ракетного полігона Сохе

У Північній Кореї на полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі і демонтаж стенда для випробування ракетних двигунів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Демонтаж полігона Сохе, з якого запускалися міжконтинентальні балістичні ракети, почався в КНДР, до такого висновку прийшли американські експерти на основі аналізу отриманих із супутників фотознімків.

На знімках видно, що на полігоні розпочато знесення.

New commercial satellite imagery of the Sohae Satellite Launching Station indicates that the #DPRK has begun dismantling key facilities, including the rail-mounted processing building and and the nearby rocket engine test stand.https://t.co/ffdQ23QaWG — 38 North (@38NorthNK) 23 липня 2018 р.

Нагадаємо, у травні 2018 року КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері".