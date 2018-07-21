Помпео обратился к миру через Северную Корею

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество продолжать оказывать давление на Северную Корею пока она не откажется от ядерного оружия.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Строгое выполнение санкций критически важливедля того, чтобы мы достигли этой цели. Если режим санкций не соблюдается, перспективы успешной денуклеаризации Северной Кореи уменьшаются", - сказал он.

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По мнению Помпео, Северная Корея пытается обойти режим санкций. В частности, это происходит в сфере поставок топлива.

Напомним, 27 апреля состоялась историческая встреча между лидерами Южной и Северной Корей М Чжэ Ином и Ким Чен Ыном соответственно. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращении любых враждебных действий друг к другу. Кроме того, было договорено о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Что такое денуклеаризация?

Устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.