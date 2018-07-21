06:29
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Помпео обратился к миру через Северную Корею

93 Читати новину українською
Майк Помпео
Майк Помпео / Фото из открытых источников

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество продолжать оказывать давление на Северную Корею пока она не откажется от ядерного оружия.

Об этом пишет "Голос Америки".

"Строгое выполнение санкций критически важливедля того, чтобы мы достигли этой цели. Если режим санкций не соблюдается, перспективы успешной денуклеаризации Северной Кореи уменьшаются", - сказал он.

Читайте также: В США назвали срок, за который можно осуществить денуклеаризации КНДР

По мнению Помпео, Северная Корея пытается обойти режим санкций. В частности, это происходит в сфере поставок топлива.

Напомним, 27 апреля состоялась историческая встреча между лидерами Южной и Северной Корей М Чжэ Ином и Ким Чен Ыном соответственно. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращении любых враждебных действий друг к другу. Кроме того, было договорено о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Что такое денуклеаризация?
Устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.

Теги: Майк Помпео КНДР Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 20 июля: ужасные ДТП, идея Путина о референдуме, скандал с главой МВД Италии
20 июля, 22:40 Главные новости 20 июля: ужасные ДТП, идея Путина о референдуме, скандал с главой МВД Италии
495
Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
20 июля, 22:01 Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
Блог Медіа 837
Как мир перемывает кости Дональду Трампу
20 июля, 21:01 Как мир перемывает кости Дональду Трампу
Іван Яковина 161
Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
20 июля, 19:00 Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
Роман Маселко 64
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
20 июля, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 134
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Фийон обвинил Ле Пен в жестокости и попросил отдать голоса за Макрона
24 апреля 2017 , 09:35
Трамп официально определился с главой Пентагона
 7 декабря 2016 , 07:11
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук