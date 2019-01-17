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      Де може відбутися нова зустріч Трампа та Кім Чен Ина: версія ЗМІ

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      Перша зустріч Трампа та Кім Чен Ина
      Перша зустріч Трампа та Кім Чен Ина / Getty images

      Президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин свою другу зустріч можуть провести у столиці В’єтнаму Ханої. Американські дипломати нещодавно вже зустрічалися там із представниками КНДР.

      Про це пише Bloomberg.

      Читайте також: США заявили про намір почати вихід з ракетного договору в лютому

      Так, за інформацією видання, американські дипломати зустрілися в Ханої зі своїми північнокорейськими колегами для обговорення деталей майбутньої зустрічі. До цього В’єтнам відвідав у грудні і представник Держдепу Марк Ламберт, який відповідає за напрямок Північної Кореї.

      Відомо, що В’єтнам є давнім союзником Пхеньяна і має непогані відносини з Вашингтоном.

      Раніше серед можливих місць зустрічі лідерів двох країн називали Сінгапур, Монголію і Швейцарію.

      Зазначимо, що нещодавно Сполучені Штати запропонували Північній Кореї провести другу зустріч президента Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина у лютому 2019 року.

      Нагадаємо, свою першу історичну зустріч Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони домовилися про мир і звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут. Тоді лідери обох країн говорили, що це треба зробити, проте не дали відповідь на головне питання – як саме можна звільнити півострів від ядерної зброї.

      Попри це, слід зауважити, що наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері". Також у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.

      Додамо, що Дональд Трамп неодноразово розповідав про свої зусилля у переговорах Вашингтона з КНДР. Трамп вважає листування з Ким Чен Ином "успішним", а листи лідера Північної Кореї називає "неймовірними".

      Теги: КНДР Новини США Дональд Трамп Кім Чен Ин Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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