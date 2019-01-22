Стало відомо про багаторічні таємні переговори США та КНДР

Останні десять років представники американської розвідки таємно зустрічалися з північнокорейськими колегами. Прихований канал зв'язку допомагав звільняти затриманих громадян двох країн і організувати зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

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Зазначається, що у 2012 році виконуючий обов'язки директора ЦРУ Майкл Морелл двічі відвідував Пхеньян. Евріл Хейнс, яка обіймала у 2013-2015 роках пост заступника директора ЦРУ, також відвідувала країну з секретним візитом.

На час президентства Барака Обами консультації були припинені. У січні 2017 року їх повторно відновив Майкл Помпео, призначений на посаду директора ЦРУ.

Американська сторона використовувала секретні переговори, щоб обговорювати ситуацію з американцями, які перебувають в ув'язненні, але пізніше сконцентрувалися на питаннях врегулювання кризи. Консультації також розглядалися, як спосіб підтвердити готовність США нормалізувати відносини в обмін на денуклеаризацію.

19 січня у Білому домі, після зустрічі Трампа з головним спікером щодо ядерної проблеми КНДР генералом Кім Йон Чхолем у Вашингтоні, заявили про те, що Трамп проведе другий саміт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у кінці лютого.

Нагадаємо, що перша зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина відбулася у Сінгапурі 12 червня 2018 року. За її підсумками сторони прийняли спільну заяву, де йшлося про готовність КНДР до повної денуклеаризації. У відповідь США зобов'язалися надати Пхеньяну гарантії безпеки.



Наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері". Також у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.