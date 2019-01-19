Дональд Трамп і Кім Чен Ин проведуть другий саміт: дата

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведе другий саміт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в кінці лютого.

Про це повідомив Білий дім після зустрічі Трампа з головним переговірником щодо ядерної проблеми КНДР генералом Кім Йон Чхолем у Вашингтоні.

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Місце переговорів обох лідерів буде оголошено пізніше. Проте, за інформацією деяких ЗМІ, саміт може пройти у В'єтнамі.

Сам Дональд Трамп неодноразово заявляв, що дуже чекає на нову зустріч з Кім Чен Ином.

President @realDonaldTrump looks forward to a second summit with Chairman Kim, which will take place near the end of February. Location will be announced at a later date. — The White House (@WhiteHouse) 18 января 2019 г.

Речниця Білого дому Сара Сандерс зазначила, що зараз є певний прогрес у переговорах щодо ядерного роззброєння КНДР, проте Вашингтон і надалі збереже тиск та санкції щодо Північної Кореї.

Нагадаємо, свою першу історичну зустріч Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони домовилися про мир і звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут.



Наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері". Також у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.