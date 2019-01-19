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      Дональд Трамп і Кім Чен Ин проведуть другий саміт: дата

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      Трамп вдруге зустрінеться з Кім Чен Ином
      Трамп вдруге зустрінеться з Кім Чен Ином / Фото з відкритих джерел

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп проведе другий саміт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в кінці лютого.

      Про це повідомив Білий дім після зустрічі Трампа з головним переговірником щодо ядерної проблеми КНДР генералом Кім Йон Чхолем у Вашингтоні.

      Читайте також: КНДР приховала від США понад десять ракетних баз

      Місце переговорів обох лідерів буде оголошено пізніше. Проте, за інформацією деяких ЗМІ, саміт може пройти у В'єтнамі.

      Сам Дональд Трамп неодноразово заявляв, що дуже чекає на нову зустріч з Кім Чен Ином.

      Речниця Білого дому Сара Сандерс зазначила, що зараз є певний прогрес у переговорах щодо ядерного роззброєння КНДР, проте Вашингтон і надалі збереже тиск та санкції щодо Північної Кореї.

      Нагадаємо, свою першу історичну зустріч Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони домовилися про мир і звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут.

      Наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері". Також у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.

      Теги: Новини політики Новини США КНДР Дональд Трамп Кім Чен Ин
      Джерело: 24 Канал
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