12:32
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина
      Вєсті Кремля
      22:33, 18 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут второй саммит: дата

      3 Читати новину українською
      Трамп во второй раз встретится с Ким Чен Ыном
      Трамп во второй раз встретится с Ким Чен Ыном / Фото из открытых источников

      Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля.

      Об этом сообщил Белый дом после встречи Трампа с главным переговорщиком по ядерной проблеме КНДР генералом Ким Ен Чхолем в Вашингтоне.

      Читайте также: КНДР скрыла от США более десяти ракетных баз

      Место переговоров двух лидеров будет объявлено позже. Однако, по информации некоторых СМИ, саммит может пройти во Вьетнаме.

      Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что очень ждет новую встречу с Ким Чен Ыном.

      Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что сейчас есть определенный прогресс в переговорах по ядерному разоружению КНДР, однако Вашингтон и в дальнейшем сохранит давление и санкции в отношении Северной Кореи.

      Напомним, свою первую историческую встречу Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018-ого в Сингапуре. Там они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того переговоры о денуклеаризации полуострова зашли в тупик.

      В конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгери". Также в сентябре Ким Чен Ын, и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.

      Теги: Новости политики Ким Чен Ын Дональд Трамп КНДР Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 265
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 1259
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1370
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 января , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 311
      Избирательное дерби за Харьков
      18 января , 20:02 Избирательное дерби за Харьков
      Наталя Ромашова 199
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук