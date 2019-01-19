Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут второй саммит: дата

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведет второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля.

Об этом сообщил Белый дом после встречи Трампа с главным переговорщиком по ядерной проблеме КНДР генералом Ким Ен Чхолем в Вашингтоне.

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Место переговоров двух лидеров будет объявлено позже. Однако, по информации некоторых СМИ, саммит может пройти во Вьетнаме.

Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что очень ждет новую встречу с Ким Чен Ыном.

President @realDonaldTrump looks forward to a second summit with Chairman Kim, which will take place near the end of February. Location will be announced at a later date. — The White House (@WhiteHouse) 18 января 2019 г.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что сейчас есть определенный прогресс в переговорах по ядерному разоружению КНДР, однако Вашингтон и в дальнейшем сохранит давление и санкции в отношении Северной Кореи.

Напомним, свою первую историческую встречу Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018-ого в Сингапуре. Там они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того переговоры о денуклеаризации полуострова зашли в тупик.



В конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгери". Также в сентябре Ким Чен Ын, и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.