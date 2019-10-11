Как французские войска прогнали оккупантов из Парижа

Освобождение Парижа – это кровавая битва ради освобождения одной из европейских столиц из-под нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Ее считают одной из последних битв в рамках Нормандской операции, после которой освободительные войска союзников подступили к немецкой границе.

Оккупация Франции

Регион столицы Франции оказался под оккупацией еще в июне 1940 года с момента подписания Компьенского перемирия. Вследствие этого на юго-западе страны был создан так называемый режим Виши, который официально придерживался политики нейтралитета, однако, фактически вел политику в интересах стран "Оси". Франция с тех пор начала считаться одним из самых спокойных регионов Рейха. Так продолжалось в течение четырех лет.

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В июне 1944 года в Нормандии высадились англо-американские войска под командованием будущего президента США генерала Дуайта Эйзенхауэра. Они открыли на этой территории второй фронт, а их численность втрое превышала присутствующее немецкое войско.



Дуайт Эйзенхауэр

До 15 августа прибывшие военнослужащие смогли добраться до Парижа. Крайне недовольный такой ситуацией Адольф Гитлер приказал любой ценой удержать город, а в случае невозможности – уничтожить его. Сначала армия, которая освобождала Нормандию, намереваясь окружить город и заставить немецкие силы сдаться, однако генерал Шарль де Голль убедил их пойти на штурм.



Адольф Гитлер

В предвкушении наступления, члены гестапо вместе с полицией режима Виши начали проводить аресты граждан, которых подозревали в связи с французским сопротивлением – движением "Свободная Франция", руководителем которого был Шарль де Голль. При этом руководствуясь большей частью своей интуицией.



Шарль де Голль

Всего было задержано 2600 человек, которых в тот же вечер отправили в концентрационный лагерь Бухенвальд. В тот же день в Париже началась всеобщая забастовка, которая остановила работу почти всех инстанций города.

На следующий день нацисты поймали и казнили в Булонском лесу 35 участников французского Сопротивления, которые собрались в этом месте на тайную встречу. 17 августа военный комендант Парижа приказал заминировать все стратегически важные здания в городе, выполняя прихоть Гитлера – в случае необходимости уничтожить столицу. На следующий день активизировалось французское Сопротивление. Чувствуя приближение союзников, они практически повсюду расклеивали плакаты с призывами к всеобщему вооруженному восстанию. Дать отпор нацистам призвали всех, кто мог держать в руках оружие против немцев и членов режима Виши.

Начало вооруженных столкновений

Уже вечером 18 августа некоторые части вермахта и сотрудники оккупационного режима начали массово покидать город. В пределах столицы осталось около 25 тысяч военных, которые должны были держать оборону. На следующее утро на улицах города начали появляться первые окопы и баррикады. Между немцами и бойцами Сопротивления, которые восстали, завязались вооруженные столкновения.



Карта Франции до момента освобождения Парижа

Вечером представители немецких сил без суда расстреляли четырех сотрудников "Красного креста", которые прибыли на территорию города несколько дней назад для оказания помощи раненым с обеих сторон. Нацисты подозревали сговор на каждом шагу и предпочитали устранение возможных осложнений заранее. В тот же день столкновения переросли в полномасштабные уличные бои на территории всего Парижа.

Освобождение Парижа

Общее наступление союзного войска началось 20 августа, в тот же день между сторонами было заключено временное перемирие, благодаря которому обе стороны укрепили оборону. Через два дня перемирие нарушила немецкая артиллерия, они открыли массовый огонь по бойцам сопротивления. Вскоре Гитлер отдал приказ перейти в наступление и подавить восстание, однако, немцам не хватало для этого военных.

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Поэтому 24 августа в город с двух сторон вошла 4-я пехотная дивизия США и бронетанковая дивизия "Свободная Франция". Их общая численность составляла 16 тысяч человек. К концу дня им удалось почти полностью ликвидировать оборону нацистов и режима Виши, а бои шли лишь в центре города. Военный комендант города, которому Гитлер приказал уничтожить столицу, добровольно сдался в плен, так и не выполнив задание. А ночью 25 августа Париж был официально освобожден.



Париж после освобождения

Французская бронетанковая дивизия проходит через Триумфальную Арку

Многочисленные потери в освобождении Парижа

В течение недели с 19 по 25 августа немецкая сторона понесла человеческие потери численностью 3200 солдат, еще 11800 сдались в плен. Вооруженные бойцы режима Виши потеряли около тысячи человек, остальные – 4000 также оказались в плену. Со стороны освободителей столицы общие потери составили около 1200 человек. Однако, как оказалось впоследствии, союзным войскам и бойцам сопротивления удалось ликвидировать за это время не всех преданных фанатов нацистского режима.

В течение следующих нескольких дней, когда происходили парадные прохождения по городу, несмотря на общую капитуляцию немцев, на улице было еще не совсем безопасно. Несколько десятков снайперов, которые отказались сдаваться и все еще продолжали преданно защищать позиции своего режима, открывали огонь в отдельных частях города. В результате их действий погибли и были ранены еще несколько десятков офицеров и мирных жителей.

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Так, 29 августа немецкий снайпер едва не застрелил генерала Шарля де Голля. Руководитель организации "Свободная Франция" как раз выступал на параде, когда сторонник нацистского режима выстрелил в него с крыши отеля, который находился неподалеку. Снайпер промахнулся и его быстро обезвредили, а Шарль де Голль спокойно завершил речь. Активные сторонники режима Виши в это время были арестованы и казнены.

Некоторые историки сегодня рассматривают освобождения Парижа, как последнюю схватку в битве за Нормандию. Другие считают, что последними были столкновения американо-британских войск с нацистами в пределах Фалезской операции на западе Франции. Хотя оба момента происходили практически в то же время, освобождение Парижа можно считать началом масштабного наступления союзных войск.