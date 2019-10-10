Сотни людей погибли во сне: жуткие факты о великом чилийском землетрясении

Жители многих стран часто страдают от последствий природных катаклизмов, которые иногда совершенно невозможно предсказать. Некоторые из них наносят большой ущерб экономике, другие – уносят тысячи жизней. Одним из государств, которое входит в список стран повышенной угрозы природных катастроф, является Чили.

Тысячи людей погибли во сне

Именно здесь ежегодно фиксируют большое количество землетрясений, которые нередко сопровождаются разрушительными цунами со стороны Тихого океана. Кроме того, в этой стране состоялось мощнейшее землетрясение за всю историю человечества.

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21 мая 1960 года на юге страны в районе Арауко произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла по шкале Рихтера. Самые сильные толчки произошли в 6 часов утра, поэтому сотни людей погибли во сне под обвалами собственных домов.



Землетрясение в Чили разрушило тысячи домов

Связь и сообщение с южными районами были оборваны, люди оказались отрезанными от всего мира. Президент страны бросил все силы на помощь пострадавшим, однако, как оказалось совсем скоро, это землетрясение было лишь предвестником еще большей катастрофы.

Уже на следующий день примерно в 14 часов в другом городе состоялся еще более сильное землетрясение. Его сила достигала 9,5 баллов по шкале Рихтера. Разрушения, которые нанесла катастрофа на берегах Чили и соседних государств, были ужасными. Многочисленные оползни, вызванные подземными толчками, и извержения проснувшихся вулканов нанесли огромный ущерб.



Землетрясение в Чили

Но это было не самым худшим, вскоре к побережью подобралось сокрушительное цунами. Волны на поверхности Тихого океана достигали в высоту 25 метров. Силу разрушительной стихии воды ощутили на себе тогда не только жители Чили, но и страны. и острова, расположенные в тысячах километров от Южной Америки.

Люди убегали с криками "море идет"

Сперва жители прибрежных районов заметили, что уровень воды поднялся значительно выше любых приливов. Вскоре на их глазах огромная масса воды начала надвигаться прямо на город. С криками "море идет!" люди пытались подняться на самые высокие холмы, чтобы спастись от беспощадной стихии. Первой жертвой стало тихоокеанское побережье Чили.

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Через некоторое время волны высотой 10 метров уже были у Гавайских островов. Последствия цунами, вызванного землетрясением, почувствовала на себе и Япония. Гигантские волны разрушили тысячи домов, смыли сотни автомобилей и разбили судна. Число жертв достигло 6000 человек. При этом большинство из них погибли, собственно, в результате цунами.



Большой чилийский землетрус

Через два дня после катастрофы в Чили началось извержение вулкана Кордон-Каулле, которое не прекращалось в течение нескольких недель. Убытки, которые нанесло самое большое в истории землетрясение, оценили тогда в полмиллиарда долларов США. Природный катаклизм стал, возможно, не самым смертоносным в истории, однако точно самым мощным.

Землетрясение в Чили едва не повторилось в 21 веке

27 февраля 2010 года было зафиксировано толчки силой 8,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр катаклизма тогда находился в Тихом океане в 115 километрах от второго по населению города страны - Консепсьона.



Землетрус в Чили в 2010 году

Мощные толчки были ощутимы в столице страны - Сантьяго, и даже в Аргентине. Как и во время трагического Вальдивийського землетрясения в 1960-м, на этот раз он сопровождался цунами. Однако правительства стран, в частности США, побережьям которых угрожала стихия, вовремя предупредили население. Поэтому в результате катастрофы погибло в десять раз меньше людей, чем во время катаклизма прошлого века.

Как живут чилийцы сейчас

Чилийцы, как никто другой, готовы к таким выходкам природы, ведь землетрясения для них - это обычное дело. Ежегодно количество подземных толчков может достигать более 10 случаев. Однако население страны каждый раз начинает все сначала, никто не спешит менять место жительства и бежать от природы.

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В этом году Чили вновь почувствовало на себе серию мощных толчков, последний из которых состоялся 2 августа. Стране в очередной раз был нанесен материальный ущерб и разрушения. Сегодня сейсмологи пытаются более точно определять вероятность следующих катаклизмов не только на этой территории, но и во всем мире.