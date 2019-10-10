Сотні людей загинули уві сні: моторошні факти про великий чилійський землетрус

Жителі багатьох країн часто страждають від наслідків природних катаклізмів, які подекуди зовсім неможливо передбачити. Деякі з них завдають великих збитків економіці, інші – забирають тисячі життів. Однією з держав, яка входить до переліку країн підвищеної загрози природних катастроф, є Чилі.

Тисячі людей загинули уві сні

Саме тут щороку фіксують велику кількість землетрусів, які нерідко супроводжуються руйнівними цунамі зі сторони Тихого океану. Окрім того, в цій країні відбувся найпотужніший землетрус за всю історію людства.

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21 травня 1960 року на півдні країни в районі Арауко стався землетрус магнітудою 7,9 бала за шкалою Ріхтера. Найсильніші поштовхи відбулися о 6 годині ранку, тож сотні людей загинули уві сні під обвалами власних домівок.



Землетрус у Чилі зруйнував тисячі будинків

Зв'язок та сполучення із південними районами було обірвано, люди опинилися відрізаними від усього світу. Президент країни кинув усі сили на допомогу потерпілим, проте, як виявилося зовсім скоро, цей землетрус був лише передвісником ще більшої катастрофи.

Уже наступного дня приблизно о 14 годині в іншому місті відбувся ще сильніший землетрус. Його сила сягала 9,5 балів за шкалою Ріхтера. Руйнування, які завдала катастрофа на берегах Чилі та сусідніх держав, були жахливими. Численні обвали, спричинені підземними поштовхами, та виверження вулканів, які прокинулися, завдали величезних збитків.



Землетрус у Чилі

Але це було не найгіршим, невдовзі до узбережжя дісталося нищівне цунамі. Хвилі на поверхні Тихого океану сягали у висоту 25 метрів. Силу руйнівної стихії води відчули на собі тоді не лише жителі Чилі, але й країни та острови, що розташовані в тисячах кілометрів від Південної Америки.

Люди втікали з криками "море йде"

Спершу жителі прибережних районів помітили, що рівень води піднявся значно вище будь-яких припливів. Незабаром на їхніх очах величезна маса води почала насуватися безпосередньо на місто. З криками "море йде!" люди намагалися піднятися на найвищі пагорби, щоб врятуватися від нещадної стихії. Першою жертвою стало тихоокеанське узбережжя Чилі.

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Через деякий час хвилі висотою 10 метрів вже були біля Гавайських островів. Наслідки цунамі, спричиненого землетрусом, відчула на собі і Японія. Гігантські хвилі зруйнували тисячі будинків, змили сотні авто та порозбивали судна. Кількість жертв сягала 6 тисяч людей. При цьому більшість із них загинули, власне, внаслідок цунамі.



Великий чилійський землетрус

Через два дні після катастрофи в Чилі розпочалося виверження вулкана Кордон-Каулле, яке не припинялося впродовж кількох тижнів. Збитки, які завдав найбільший в історії землетрус, оцінили на той час у пів мільярда доларів США. Природний катаклізм став, можливо, не найбільш смертоносним в історії, проте точно найпотужнішим.

Землетрус у Чилі ледь не повторився у 21 столітті

27 лютого 2010 року було зафіксовано поштовхи силою 8,8 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр катаклізму тоді знаходився в Тихому океані за 115 кілометрів від другого за населенням міста країни – Консепсьйона.



Землетрус в Чилі у 2010 році

Потужні поштовхи були відчутними у столиці країни – Сантьяго, та навіть в Аргентині. Як і під час трагічного Вальдівійського землетрусу у 1960-му, цього разу він супроводжувався цунамі. Проте, уряди країн, зокрема США, узбережжям яких загрожувала стихія, вчасно попередили населення. Тож внаслідок катастрофи загинуло вдесятеро менше людей ніж під час катаклізму минулого століття.

Як живуть чилійці зараз

Чилійці, як ніхто інший, готові до таких витівок природи, адже землетруси для них – це звичайна річ. Щороку кількість підземних поштовхів може сягати більше 10 випадків. Проте населення країни щоразу розпочинає все з початку, ніхто не поспішає змінювати місце проживання та втікати від природи.

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Цього року Чилі знову відчуло на собі серію потужних поштовхів, останній з яких відбувся 2 серпня. Країна вчергове зазнала матеріальних збитків та руйнувань. Сьогодні сейсмологи намагаються найбільш точно визначати ймовірність наступних катаклізмів не лише на цій території, але й у всьому світі.