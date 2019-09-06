Центр города полностью отделился от суши: факты о Большом Лиссабонском землетрясении

Большое Лиссабонское землетрясение стало одним из самых разрушительных и смертоносных за всю историю человечества. Катаклизм, который вызвал массовые пожары и гигантское цунами, унесшего сотни тысяч жизней и полностью уничтожил одну из наиболее развитых европейских столиц того времени.

О масштабах катастрофы

Катастрофа началась утром 1 ноября 1755 года у юго-западного побережья Португалии. Сейсмические толчки, которые достигали девяти баллов по шкале Рихтера, образовали огромные трещины в земле, из-за чего центр столицы полностью отделился от суши.

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Землю трясло в течение шести минут, а толчки ощущались по всей территории Европы, вплоть до Финляндии. Здания рушились на глазах и за считанные минуты город был практически уничтожен.

Через некоторое время, когда земля наконец угомонилась, на жителей с новой силой накатила еще одна волна катаклизма. Сейсмические толчки вызвали цунами, которое было высотой 20 метров. Гигантские волны накрыли гавань и центр города и забрали тысячи жизней.

Анимированная модель цунами, которое всколыхнуло Португалию в 1755 году:

Кроме Лиссабона от катастрофы пострадали практически все южные районы Португалии. Цунами ударило по побережью Северной Африки и островам Мартиника и Барбадос, а также достигло южного побережья Англии. Там волны были значительно меньше, но и они вызвали серьезные разрушения.

Эпицентром катаклизма все же была столица Португалии, катастрофа разрушила 85% зданий города. С лица земли исчезли знаменитые дворцы, библиотеки и лучшие образцы португальской архитектуры 16 века.



Рисунок Лиссабонского землетрясения 1 ноября 1755 года

Вместе с ними были уничтожены королевские собрания книг, сотни ценных произведений искусств, коллекции которых содержали картины Рубенса, Тициана, Караваджо. Также из королевских архивов были потеряны все описания путешествий знаменитого португальского мореплавателя Васко да Гамы. Из 275 тысяч человек, населявших город, 90 тысяч погибли. Еще примерно 10 тысяч погибли на средиземноморском побережье Марокко.

Король Португалии Жозе І во время землетрясения находился в соборе Санта-Мария-де-Белен, который находился далеко от центра города. Катастрофа настолько его напугала, что король начал бояться каменных домов и некоторое время жил в палаточном городке за пределами Лиссабона.

О борьбе с последствиями стихии

Критическую ситуацию взял под свой контроль премьер-министр Португалии Себастьян Жозе Помбал. Он немедленно объявил всеобщую мобилизацию и обеспечил население продовольственными запасами, которые были на военных складах.

По его приказу были созданы полевые госпитали и палатки для временного проживания уцелевших. Тела людей, погибших ради предотвращения распространения эпидемий Помбал приказал загрузить на корабль и затопить.

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Таким образом, несмотря на протесты местных священников, тысячи трупов были похоронены в море. Кроме того, тогдашний премьер-министр организовал исследовательскую группу, которая проводила опрос потерпевших во всех провинциях, которых затронула трагедия.



Портрет Себастьяна Жозе Помбала, который нарисовал Луи Мишель ван Лоо

Население давало довольно подробные ответы на вопросы о землетрясении, его продолжительности и последствиях. Все они старательно записаны и до сих пор хранятся в национальном архиве. Именно эти опросы помогли впоследствии ученым реконструировать события и определить, где был эпицентр землетрясения.

В дальнейшем Помбал организовал устранение последствий катастрофы и начал очистку города, которая продолжалась в течение года. Восстановление же продолжалась еще следующих 15 лет.

О влиянии на сознание населения

Разрушительный катаклизм вызвал не только материальный ущерб и огромные человеческие потери, но и осуществил значительное влияние на сознание населения. В то время Португалия была одной из ведущих религиозных католических стран, которая строила много церквей и занималась просветительским миссионерством в колониях.

Катастрофа заставила философов и теологов задуматься над вопросами "жестокости Бога" и "существовании зла". Этому способствовал и день, в который произошла трагедия, ведь 1 ноября в Лиссабоне отмечали большой католический праздник – День всех святых.

Осмыслить чудовищность землетрясения и цунами пытался в своей концепции божественного вмешательства и немецкий философ Иммануил Кант. Он собрал всю доступную в то время информацию о трагедии и впоследствии опубликовал три работы, посвященные катастрофе.



Немецкий философ Иммануил Кант

В своих текстах Кант описывал собственные догадки о причинах образования катаклизма. Он считал, что землетрясения возникают вследствие обрушения крупных подземных пещер.

Хотя впоследствии его предположение опровергли, сегодня его можно считать одной из первых научных теорий, объясняющих катаклизм природными, а не сверхъестественными причинами. Поэтому можно считать, что исследования Канта положили начало развитию сейсмологии.

Об исследовании причин землетрясения

В течение сотни лет ученые пытаются определить причину сейсмических толчков на этой территории. Долгое время Великое землетрясение был для них загадкой, ведь в этом районе нет активных тектонических разломов.

Поэтому было выяснено, что сейсмические процессы происходят на гораздо большей глубине – до 250 километров. Такое исследование в этом году опубликовал португальский геолог из Лиссабонского университета.

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Кроме того, он отметил, что такие глубинные тектонические процессы могут вызвать подъем тектонических плит из-под Тихого и Атлантического океанов и образования нового континента. Несмотря на это, такой процесс очень медленный, и предсказания ученого могут осуществиться через много миллионов лет.