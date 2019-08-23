Первая в мире ядерная катастрофа: шокирующие факты о малоизвестных атомных испытаниях США

Разработка атомного оружия в течение прошлого века сопровождалась многочисленными испытаниями, которые в итоге должны ужасные последствия для экологии и опустошали сотни километров населенных земель. Ядерные гонки передовых стран вызвали массовые возмущения их жителей, однако правительство одной из них не собиралось отказываться от создания мощной составляющей оборонной системы.

Что предшествовало ядерным испытаниям в США

Одним из этих государств были Соединенные Штаты Америки. Именно в США происходили регулярные испытания атомных бомб. Одной из таких была операция "Кроссроудс".

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Идея проведения ядерных испытаний против военных кораблей принадлежит бывшему председателю Комиссии по атомной энергии Льюис Штраусу. Он считал, что если не провести эти исследования, то будет господствовать мнение о том, что флот устарел перед лицом нового оружия.

Такое утверждение могло бы навредить финансированию послевоенного флота и спровоцировать упадок целой структуры. Для проведения испытания было доступно несколько бомб, поэтому Штраус предложил использовать вместо мишеней корабли, которые были бы размещены на большой площади.



Атомная бомба

Этот эксперимент должен был продемонстрировать теоретическую выносливость военных судов. Хотя всех их фактически уничтожила бы радиация. Такое предложение Штраус озвучил 16 августа 1945 года, а уже через девять дней его поддержал сенатор Брайан Макмагон.

Он предложил сбросить атомную бомбу на захваченные японские корабли, отметив, что взрыв должен продемонстрировать эффективность этого оружия против больших военных судов.

Организацией и управлением испытания занялся флот. 11 января 1946 года адмирала Уильяма Бленда утвердили на должность главы Объединенного оперативного соединения, созданного специально для операции, которая получила название "Кроссроудс".

Испытания атомных бомб получили название операция "Кроссроудс"

Замысел не одобряли ученые и дипломаты, которые ранее работали над созданием атомной бомбы в операции под кодовым названием "Манхэттенский проект". Ранее они выступали против публичных испытаний оружия на японских городах, и на этот раз аргументировали тем, что подобные действия лишены смысла и опасные для окружающей среды.

Почему ученые выступали против ядерных испытаний

Ученые утверждали, что вода вокруг взрыва получит "дьявольский" уровень радиации. Впоследствии адмирал Бленд добавил в программу испытаний наличие животных на кораблях, что вызвало протесты со стороны зоозащитников. С критикой выступили и некоторые конгрессмены, которые считали нецелесообразным уничтожать корабли общей стоимостью 450 миллионов долларов.

Однако в этом случае адмиралу удалось доказать, что настоящая стоимость судов составляет чуть более 3,5 миллионов долларов, вычислив такую ​​сумму по цене металлолома. Поэтому операцию утвердили и начали подготовку.



Идея проведение ядерных испытаний принадлежит Льюис Штраусу

Как проходила подготовка

Следующим шагом сатл выбор места для полигона. Это была непростая задача.

Место для испытаний должно соответствовать следующим критериям:



• закрытая качественная стоянка, которая простиралась минимум на 10 километров;

• безлюдная или слабозаселенная;

• полигон должен располагаться на расстоянии не менее 480 километров от ближайшего крупного города.

Важными для испытания были и погодные условия, направление ветра и отсутствие штормов. Таким местом 24 января адмирал Бленд выбрал лагуну атолла Бикини.



Местом для испытаний выбрали лагуну атолла Бикини, в Тихом океане

Работы по подготовке полигона начались 6 февраля, флот начал пробивать каналы в лагуну через риф. Жители острова в то время ничего не подозревали о цели этих работ. Населению сообщили об эвакуации через четыре дня. Уже на следующий день 167 коренных жителей острова в принудительном порядке вывезли за две сотни километров на восток, на необитаемый атолл Ронгерик.

Как прошли испытания

Серия запланированных испытаний состояла из двух взрывов, мощностью 23 килотонны каждый. Атомные бомбы получили названия "Эйбл" и "Бейкер". Первую взорвали 1 июля на высоте 158 метров, вторую – в конце месяца, 25 июля, на глубине 27 метров под водой. На самом деле планировали и третий взрыв атомной бомбы под названием "Чарли", однако его пришлось отменить из-за того, что флот не смог дезактивировать корабли после бомбы "Бейкер".

Испытания, проведенные в рамках операции "Кроссроудс", стали четвертым и пятым атомными взрывами, совершенными Соединенными Штатами Америки. Им предшествовала операция "Тринити" на полигоне Аламогордо и бомбардировки японских городов – Хиросимы и Нагасаки.

"Кроссроудс" стало первым испытанием, которое проводили на Маршалловых островах и о котором публично сообщалось. На них впервые были приглашены гости и пресса.

Последствия

Из-за проведения операции, в частности при подводном взрыве бомбы "Бейкер", были заражены все корабли, которые использовали в качестве мишени. Это был первый случай, во время которого произошло мгновенное концентрированное радиоактивное загрязнение. Химик Гленн Сиборг, который тогда был председателем Комиссии по атомной энергии, назвал взрыв «Бейкер" "первой в мире ядерной катастрофой". В результате испытания на кораблях погибли все подопытные животные.

"Кроссроудс" стало первым испытанием, о котором публично сообщено

167 жителей Бикини, которых переселили на атолл Ронгерик перед проведением испытания "Кроссроудс", не смогли прижиться на новом месте. Им не хватало еды, поэтому некоторое время флот США оставлял воду и продукты для эвакуированных жителей.

В январе 1947 года посетители Ронгерика сообщили о том, что местные жители страдают от недоедания и очень истощены. В марте 1948 года жителей эвакуировали в Кваджалейн, а затем пересели на другой необитаемый остров – Киле. Площадь нового дома жителей составляла всего одну шестую площади их родного острова Бикини. Кроме того, они стали зависимыми от поставок пищи кораблями.

Желание местных жителей вернуться на Бикини было отложено на неопределенный срок. Впоследствии власти США решили возобновить ядерные испытания на этой территории.

В целом на протяжении 1954, 1956 и 1958 годов на атолле взорвали еще 21 ядерную бомбу.

Краткосрочную попытку жителей Бикини вернуться на родную землю в период с 1974 по 1978 пресекли. Коренных жителей повторно эвакуировали после обнаружения у них проблем со здоровьем из-за радиации. Многочисленные ядерные испытания настолько загрязнили среду, местность стала непригодной ни для ведения хозяйства, ни для рыбалки. Атолл так и остался безлюдным. Навсегда.

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Единственные, кто время от времени попадает туда, – это единичные дайверы, которые ищут экстрима и новых впечатлений. Лицензия на экспедиции с погружением возле Бикини есть сегодня только у одного организатора. А призрачный затопленный ядерный флот в лагуне возле острова является основной приманкой для любителей спортивного туризма.