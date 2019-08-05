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      Танк-велосипед: неординарная бронетехника Японии, которая удивит – фото, видео

      Одна история 622 Читати новину українською

      Начало Японско-китайской войны в 1937 году, которая впоследствии стала частью Второй мировой войны, спровоцировало в Японии дефицит материалов для танковой промышленности. Практически все ресурсы были направлены для удовлетворения запросов военно-морских и воздушных сил. Тогда создали более дешевый вариант боевой машины – велотанк от Mitsubishi.

      После вторжения в Китай потребность в танках и бронемашинах значительно возросла. Здесь на руку сыграл психологический фактор – японцы обнаружили, что китайские военные, как только замечают танк, разбегаются без всякого сопротивления.

      А вы знали? Факты о том, как удалось провернуть одну из лучших афер в истории

      В 1938 году, учитывая условия китайского фронта, японское командование разработало план создания пехотного танка. Это должна быть машина, оснащенная гусеницами, которая внешне напоминает танк, вооруженная пулеметами и защищенная легкой броней. Это заказ немедленно передали компании Mitsubishi.

      За разработку проекта взялся молодой инженер Масамунэ Анно. Он обдумал много вариантов создания такой машины из дешевых материалов и предложил замечательное решение.

      Конструкция велотанка

      За основу для танка компания взяла обычные велосипеды, оснащенные четырьмя колесами. Каркас – обшит фанерой, наверху – поворотная башня. Велосипедные колеса были шире и больше в диаметре, чем обычные. Они также были закрыты фанерными дисками, кроме того, на них надевали резиновую или брезентовую ленту, которая имитировала танковые гусеницы.

      велотанк
      Конструкция велотанка

      Велосипедист-водитель управлял передней парой колес, а пулеметчик, который сидел за ним, установленным в башне пулеметом. Кроме них, в так называемой кабине был еще и третий военный, помощник, который мог в случае необходимости подменить кого-то из двух.

      велотанк японія
      В кабине велотанка находилось трое военных

      Передняя часть корпуса и башни была обшита сталью толщиной четыре миллиметра, этого было достаточно для защиты от осколков. В общем коробка и форма велотанка имитировала боевую машину французской фирмы Renault.

      Достойно внимания! Факты о жуткой катастрофе в Японии

      Велотанк получил в Японии название "Хана", что в переводе значит "цветок". Первые образцы для испытания в боевых условиях поступили японским военным в 1939 году.

      Недостатки велотанка

      • Крайне низкая проходимость и небольшая скорость передвижения

      Часто пехотинцам, сопровождавшим танк, приходилось его подталкивать для того, чтобы водитель смог начать движение.

      • Недостаточная броня

      Пули и осколки часто пробивали фанеру, нанося ранения экипажу.

      • Ходовое качество

      Военные нередко снимали с колес брезентовые гусеницы для того, чтобы улучшить ходовые качества танка.

      После первых боев, которые показали все недостатки боевой машины, инженер Масамунэ провел модернизацию конструкции. Он сделал двойные колеса, усилил раму, укрепил броню и усовершенствовал трансмиссию, благодаря чему удалось увеличить скорость. Новые велотанки впервые приняли участие в советско-японской битве на реке Халхин-Гол 3 июля 1939 года. Они тогда сопровождали основные силы.

      велотанк
      Велотанк был полностью обшит сталью

      Атаку японских войск успешно отбили, а модернизированные танки – артиллерия расстреляла. Бронебойные снаряды прошивали такие машины насквозь, а фугасные – превращали их в груду хлама.

      Подробнее о бронебойной технике японцев – смотрите в программе.

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      Теги: Оружие История Китай Наука Япония Одна история
      Источник: 24 канал
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