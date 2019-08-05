Танк-велосипед: неординарна бронетехніка Японії, яка здивує – фото, відео

Початок Японсько-китайської війни у 1937 році, яка згодом стала частиною Другої світової війни, спровокувала в Японії дефіцит матеріалів для танкової промисловості. Практично всі ресурси були спрямовані для задоволення запитів військово-морських та повітряних сил. Тоді створили дешевший варіант бойової машини – велотанк від Mitsubishi.

Після вторгнення в Китай потреба в танках і бронемашинах значно зросла. Тут на руку зіграв психологічний фактор – японці виявили, що китайські військові, як тільки помічають танк, розбігаються без жодного спротиву.

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У 1938 році, враховуючи умови китайського фронту, японське командування розробило план створення піхотного танка. Це мала бути машина, оснащена гусеницями, яка зовні нагадує танк, озброєна кулеметами та захищена легкою бронею. Це замовлення негайно передали компанії Mitsubishi.

За розробку проекту взявся молодий інженер Масамуне Анно. Він обдумав багато варіантів створення такої машини з дешевих матеріалів і запропонував чудове рішення.

Конструкція велотанку

За основу для танка компанія мала використати звичайні велосипеди, оснащені чотирма колесами. Каркас – обшитий фанерою, наверху – поворотна башта. Велосипедні колеса були ширшими й більшими в діаметрі, ніж звичайні. Вони також були закриті фанерними дисками, окрім того, на них надягали гумову або брезентову стрічку, яка імітувала танкові гусениці.



Конструкція велотанку

Велосипедист-водій керував передньою парою коліс, а кулеметник, який сидів за ним, – встановленим у башті кулеметом. Окрім них, у так званій кабіні був ще й третій військовий, помічник, який міг у разі необхідності підмінити когось із двох.



В кабіні велотанку перебували троє військових

Передня частина корпусу та башти була обшита сталлю завтовшки чотири міліметри, цього було достатньо для захисту від осколків. Загалом коробка та форма велотанка імітувала бойову машину французької фірми Renault.

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Велотанк отримав у Японії назву "Хана", що в перекладі значить "квітка". Перші зразки для випробування в бойових умовах надійшли японським військовим у 1939 році.

Недоліки велотанку

• Вкрай низька прохідність та невелика швидкість пересування

Часто піхотинцям, які супроводжували танк, доводилося його підштовхувати для того, щоб водій зміг розпочати рух.

• Недостатня броня

Кулі й осколки часто пробивали фанеру, завдаючи поранення екіпажу.

• Ходова якість

Військові нерідко знімали з коліс брезентові гусениці для того, щоб покращити ходові якості танка.

Після перших боїв, які показали всі недоліки бойової машини, інженер Масамуне провів модернізацію конструкції. Він зробив подвійні колеса, посилив раму, укріпив броню та удосконалив трансмісію, завдяки чому вдалося збільшити швидкість. Нові велотанки вперше взяли участь у радянсько-японській битві на річці Халхін-Гол 3 липня 1939 року. Вони тоді супроводжували основні сили.



Велотанк був повністю обшитий сталлю

Атаку японських військ успішно відбили, а модернізовані танки – розстріляла артилерія. Бронебійні снаряди прошивали такі машини наскрізь, а фугасні – перетворювали їх на купу мотлоху.

Детальніше про бронебійну техніку японців – дивіться у програмі.