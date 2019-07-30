Аварія на Фукусімі-1: факти про моторошну катастрофу в Японії

Аварія на Першій Фукусімській АЕС сягнула найвищого рівня радіаційної небезпеки – семи балів за міжнародною шкалою ядерних подій. Трагедію часто порівнюють із вибухом на Чорнобильській атомній електростанції, а Японія і до сьогодні бореться із її наслідками.

Руйнівний землетрус в Японії

11 березня 2011 року Японію сколихнув найбільший в історії землетрус, силою у 9 балів за шкалою Ріхтера. Цей природний катаклізм призвів до низки трагічних подій, які торкнулися не лише Японії, але й усього світу.

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Підземні поштовхи з епіцентром у Тихому океані спровокували цунамі. Японське узбережжя накрили велетенські хвилі, висота яких подекуди сягали сорока метрів. В країні було введено надзвичайний стан.



Землетрус в Японії у 2011 році

Цунамі та землетрус призвели до масштабних руйнувань будівель та забрали життя понад 5 тисяч людей, ще понад 8,5 тисяч – вважалися зниклими безвісти. Землетрус був настільки сильним, що призвів до зсуву Землі з осі на 15 сантиметрів.

Що відомо про аварію на Фукусімі-1?

Наступне нещастя, яке спіткало японців через катаклізм – була аварія на АЕС Фукусіма-1. 11 березня три працюючі енергоблоки на станції були негайно зупинені, як наслідок – було перервано електропостачання, яке необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактора.



Аварія на АЕС Фукусіми 1

Наступного дня уряд Японії розпочав попередню евакуацію населення довкола 10-кілометрової зони. Вже через 8,5 годин на першому енергоблоці АЕС пролунав вибух. Він зруйнував частину захисних бетонних конструкцій, четверо людей отримали поранення.

Чому вибухнув енергоблок? Причиною вибуху стало утворення водню, внаслідок падіння рівня води в реакторі та перегріву активної зони. У той же день Генеральний секретар уряду Японії підтвердив інформацію, яка ширилася поміж населення, про витік радіації.

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Для охолодження корпусу реактора почали закачувати морську воду. Через 2 дні на АЕС пролунало ще 2 вибухи, цього разу – на 3-му енергоблоці, а наступного дня – на 2-му. Працівники безперервно проводили роботи з усунення наслідків аварії, проте о 5 годині ранку на 4-му енергоблоці виникла пожежа. Її вдалося загасити впродовж 2 годин, проте наслідки були критичними. Цього разу викид радіації був значно більшим.



Пожежу гасили кілька годин

Як реагувала влада на аварію?

Прем’єр-міністр Японії Наото Кан в екстреному повідомленні закликав населення, яке проживає у радіусі 30 кілометрів від станції не виходити з домівок і закрити всі вікна. Усі працівники, які не брали участі у ліквідації аварії, були негайно евакуйовані. Люди були налякані та збентежені, ніхто не знав, яких наслідків очікувати.

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Влада намагалася впоратися з ситуацією, проте високий рівень радіації не дозволяв використовувати військові вертольоти, які могли б скидати воду на зруйновані енергоблоки.

Як ліквідовують наслідки аварії?

Роботи з відновлення АЕС та усунення наслідків тривали майже місяць. За цей час в море було скинуто приблизно 10 000 тонн радіоактивно зараженої води, яка слугувала для охолодження реакторів. 11 квітня відбувся ще один землетрус, цього разу силою у 7 балів. За півроку усю забруднену воду відкачали та полагодили системи охолодження реакторів.



Наслідки аварії ліквідовують і досі

Утім, на цьому ліквідація аварії не завершилася. Для того, щоб стабілізувати ситуацію на Фукусімській АЕС, необхідно провести витяг ядерного палива з реакторів. Це японські фахівці запланували зробити аж у 2021 році.

Впродовж перших днів аварії з прилеглих територій, які були уражені радіоактивним забрудненням, довелося евакуювати близько 170 тисяч жителів. У 2017 році уряд Японії скасував режим евакуації та дозволив мешканцям повертатися у свої домівки, хоча на це наважилися далеко не всі.

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Територія довкола "Фукусіми-1" не стала зоною відчуження та не приваблює туристів так, як Чорнобильська АЕС. У міста, які розташовані у, здавалось би, небезпечній зоні, можна в’їхати без жодних перешкод і спеціальних пропусків. Міста не виглядають зовсім покинутими, адже частина жителів все-таки повернулися. Містами навіть курсують рейсові автобуси. Проте з радіацією борються й до нині.