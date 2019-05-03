Вибух на Deepwater Horizon: про наслідки однієї з найбільших техногенних катастроф в історії

Вибух на нафтовій платформі DeepwaterHorizon в Мексиканській затоці призвів до найбільшої екологічної катастрофи 21 століття. Постраждали всі штати, які мають вихід до затоки. Найсильніше – Луїзіана, Алабама, Міссісіпі та Флорида. Крім цього, аварія завдала відчутного удару по економіці США.

Що відбулося на Deepwater Horizon

Нафтовидобувна платформа була побудована й здана в експлуатацію в 2001 році, її орендувала британська нафтогазова компанія British Petroleum.

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Дев'ять років платформа працювала та приносила прибуток як власникам, так і орендарям. Хрест на успішному бізнесі поставила жахлива катастрофа. 20 квітня 2010 року на установці пролунав потужний вибух.



Нафтова платформа DeepwaterHorizon до та після вибуху Нафтова платформа DeepwaterHorizon до та після вибуху

В цей час на платформі перебували 126 працівників, 11 з них зникли безвісти й згодом були визнані загиблими, ще 17 були доставлені в тяжкому стані у найближчу лікарню. Через два місяці безперервної роботи з ліквідації наслідків катастрофи з'явилися повідомлення про загибель ще двох людей.

Через пошкодження труб свердловини на глибині 1500 метрів у Мексиканську затоку витекло приблизно п'ять мільйонів барелів нафти. Нафтова пляма охопила площу у 75 тисяч квадратних кілометрів.



Нафтова пляма охопила велику площу у Мексиканській затоці



Масштаби нафтової плями після вибуху

До яких наслідків призвела аварія

Аварія мала згубний вплив на місцеву екосистему. Витік нафти тривав 152 дні. У зв'язку з цим вздовж усього узбережжя Мексиканської затоки ввели заборону на ловлю риби, а впродовж наступних місяців на берегах виявляли тисячі загиблих тварин.

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Масово помирали птахи, морські черепахи, риба та навіть ссавці. Було знайдено приблизно сотні загиблих дельфінів, згідно з статистикою частіше почали помирати й кити. Їх туші виявляли за тисячі кілометрів від місця катастрофи.



Від аварії постраждало чимало тварин

Від витоку нафти постраждали риболовна, туристична та нафтова галузі прибережних штатів США. Без роботи залишилися 150 000 рибаків та працівників ресторанів. Робочі місця втратили й працівники нафтових компаній. А економічні втрати в сфері туризму сягали 23 мільярдів доларів.

Які збитки понесла British Petroleum

Відтак на British Petroleum та ще на декілька партнерських компаній було подано понад 500 судових позовів. Загалом аварія коштувала британцям близько 20 мільярдів доларів. Саме BP визнали головним винуватцем катастрофи. За офіційною версією, компанія вирішила зекономити на побудові свердловини, що призвело до зниження якості техніки безпеки на платформі.



Працівники очищають пляж від нафти

Cама компанія звинувачувала у всьому некомплектність своїх працівників і намагалася списати провину на людський фактор. Колишній генеральний директор BritishPetroleum любив повторювати: "Ми беремося за те, чого інші не можуть або не наважуються зробити".

Проте ця компанія славилася легковажним ставленням до проблем безпеки. За даними Центру громадської безпеки, до 2010 року на заводах British Petroleum в інших штатах було зафіксовано 851 порушення техніки безпеки. Майже усі були визнані Управлінням охорони праці США "свідомими" або "зловмисними".

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Ця масштабна катастрофа назавжди залишиться чорною плямою в історії США. В масовій культурі її закарбував режисер Пітер Берг, у 2016 році він зняв фільм про наслідки вибуху з однойменною назвою "Глибоководний горизонт".

Як ліквідовували наслідки катастрофи – дивіться у програмі.