11:57
3 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чи існує насправді Путін. "Крадена" професія в Росії.
      Вєсті Кремля
      22:57, 2 травня
      Вєсті.UA: Куди втікає Луценко. Порошенко та Зеленський домовилися про союз
      Вєсті.UA
      21:57, 2 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Одна історія
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вибух на Deepwater Horizon: про наслідки однієї з найбільших техногенних катастроф в історії

      Одна історія 199 Читать новость на русском

      Вибух на нафтовій платформі DeepwaterHorizon в Мексиканській затоці призвів до найбільшої екологічної катастрофи 21 століття. Постраждали всі штати, які мають вихід до затоки. Найсильніше – Луїзіана, Алабама, Міссісіпі та Флорида. Крім цього, аварія завдала відчутного удару по економіці США.

      Що відбулося на Deepwater Horizon

      Нафтовидобувна платформа була побудована й здана в експлуатацію в 2001 році, її орендувала британська нафтогазова компанія British Petroleum.

      Читайте також: Чорнобильська катастрофа: коротка історія про трагедію, яка назавжди закарбувалася в пам’яті

      Дев'ять років платформа працювала та приносила прибуток як власникам, так і орендарям. Хрест на успішному бізнесі поставила жахлива катастрофа. 20 квітня 2010 року на установці пролунав потужний вибух. 


      Нафтова платформа DeepwaterHorizon до та після вибуху

      В цей час на платформі перебували 126 працівників, 11 з них зникли безвісти й згодом були визнані загиблими, ще 17 були доставлені в тяжкому стані у найближчу лікарню. Через два місяці безперервної роботи з ліквідації наслідків катастрофи з'явилися повідомлення про загибель ще двох людей.

      Через пошкодження труб свердловини на глибині 1500 метрів у Мексиканську затоку витекло приблизно п'ять мільйонів барелів нафти. Нафтова пляма охопила площу у 75 тисяч квадратних кілометрів.


      Нафтова пляма охопила велику площу у Мексиканській затоці


      Масштаби нафтової плями після вибуху

      До яких наслідків призвела аварія

      Аварія мала згубний вплив на місцеву екосистему. Витік нафти тривав 152 дні. У зв'язку з цим вздовж усього узбережжя Мексиканської затоки ввели заборону на ловлю риби, а впродовж наступних місяців на берегах виявляли тисячі загиблих тварин.

      Читайте також: Захопливе відкриття ХХ століття: історія знайдення загадкової теракотової армії

      Масово помирали птахи, морські черепахи, риба та навіть ссавці. Було знайдено приблизно сотні загиблих дельфінів, згідно з статистикою частіше почали помирати й кити. Їх туші виявляли за тисячі кілометрів від місця катастрофи. 


      Від аварії постраждало чимало тварин

      Від витоку нафти постраждали риболовна, туристична та нафтова галузі прибережних штатів США. Без роботи залишилися 150 000 рибаків та працівників ресторанів. Робочі місця втратили й працівники нафтових компаній. А економічні втрати в сфері туризму сягали 23 мільярдів доларів.

      Які збитки понесла British Petroleum

      Відтак на British Petroleum та ще на декілька партнерських компаній було подано понад 500 судових позовів. Загалом аварія коштувала британцям близько 20 мільярдів доларів. Саме BP визнали головним винуватцем катастрофи. За офіційною версією, компанія вирішила зекономити на побудові свердловини, що призвело до зниження якості техніки безпеки на платформі.


      Працівники очищають пляж від нафти

      Cама компанія звинувачувала у всьому некомплектність своїх працівників і намагалася списати провину на людський фактор. Колишній генеральний директор BritishPetroleum любив повторювати: "Ми беремося за те, чого інші не можуть або не наважуються зробити".

      Проте ця компанія славилася легковажним ставленням до проблем безпеки. За даними Центру громадської безпеки, до 2010 року на заводах British Petroleum в інших штатах було зафіксовано 851 порушення техніки безпеки. Майже усі були визнані Управлінням охорони праці США "свідомими" або "зловмисними". 

      Читайте також: Ку-клукс-клан: що відомо про найжорстокішу таємну організацію США

      Ця масштабна катастрофа назавжди залишиться чорною плямою в історії США. В масовій культурі її закарбував режисер Пітер Берг, у 2016 році він зняв фільм про наслідки вибуху з однойменною назвою "Глибоководний горизонт".

      Як ліквідовували наслідки катастрофи – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
      сьогодні
      24409
      Теги: Новини США Одна історія Нафта Вибух Великобританія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Євробачення-2019: що відомо про всіх виконавців та їхні пісні
      сьогодні , 11:33 Євробачення-2019: що відомо про всіх виконавців та їхні пісні
      149
      Трагедії 2 травня в Одесі: висока ціна не усвідомлена повноцінно
      сьогодні , 10:02 Трагедії 2 травня в Одесі: висока ціна не усвідомлена повноцінно
      Блог Соцмережі 258
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні , 08:35 Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      24879
      День спротиву в Одесі: на роковини трагедії російський реванш не пройшов
      сьогодні , 07:30 День спротиву в Одесі: на роковини трагедії російський реванш не пройшов
      Катерина Петренко 1323
      Суддя випустив на волю злочинця, який знущався над донькою – згодом він вбив свого сина
      сьогодні , 00:00 Суддя випустив на волю злочинця, який знущався над донькою – згодом він вбив свого сина
      Ірина Шиба 1711
      Одна історія. Найважливіші моменти життя легендарного Стівена Хокінга
       14 серпня 2018 , 17:44
      Одна Історія. Хто такий Менделєєв, який придумав ту саму таблицю, але не горілку
      7 лютого 2018 , 23:11
      Одна історія. Як промислова революція вплинула на життя людей
       1 травня 2018 , 18:45
      Прогрес ціною радіоактивного зараження: до чого призвели випробування американців
       21 листопада 2018 , 16:16
      Одна історія. Маловідомі факти з життя письменника Френка Баума, яким захоплювався Рей Бредбері
       20 вересня 2018 , 17:23
      Одна історія. Як Шарлотта Бронте довела, що література – це не тільки "чоловіча справа"
       24 вересня 2018 , 17:43
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук