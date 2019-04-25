Найжорстокіша таємна організація США, яку боялася навіть влада: що про неї відомо

Ку-клукс-клан – таємна організація, що впродовж багатьох років наганяла жах на жителів і владу США. Члени цього угруповання не підкорялися жодним законам, а для того, щоб зупинити їхню злочинну діяльність довелося втручатися федеральному уряду.

Передумови створення

Громадянська війна між північними штатами США та 11 рабовласницькими штатами Півдня, мала великий вплив на погляди населення того часу. Після поразки Півдня, впродовж 1865-1877 років, тривав період Реконструкції.

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Зокрема відбувалася реінтеграція південних штатів Конфедерації до складу США та скасування рабовласницької системи на всій території країни. Саме тоді було створено одну з найжорстокіших таємних організацій. А офіційною датою заснування товариства є 24 грудня 1865 року.

Ідея та засновники

Ідея створення належить судді зі штату Теннессі Томасу Джонсу та шістьом ветеранам армії Півдня, імена яких збереглися на меморіальній дошці на стіні будівлі місцевого суду. Спершу члени Ку-клукс-клану тільки лякали людей. Їхні акції мали містичний характер, вони розгулювали вулицями міста в білих простирадлах із повністю закритими обличчями, на які надягали такі ж білі капюшони.



Члени Ку-клукс-клану лякали мешканців своїм зовнішнім виглядом

Товариство швидко набирало популярності серед тих, хто воював на стороні Півдня та расистів, які прагнули зберегти рабовласницьку систему. До 1868 року довкола Ку-клукс-клану об'єдналися усі терористичні організації південців, а лідером руху став Натан Бедфорд Форрест, колишній генерал армії Півдня.

Цілі та структура товариства

Тоді ж організація розробила власну конституцію, яку назвали "Приписом". У ній зазначалися цілі товариства, основною з яких був порятунок країни від нашестя афроамериканців. Також додавалася клятва не допустити в країні рівності обох рас.

В межах Ку-клукс-клану була розроблена дуже складна структура. Тоді товариство дало собі назву "Невидима імперія Півдня". Голову організації називали "Великим магом", при якому була рада з десяти так званих геніїв. Кожен штат вони називали "королівством", які своєю чергою поділялися ще на декілька так званих доменів, а потім – "провінцій".

Учасники угрупування

В управлінні кожним сегментом були присутні голови з такими ж загадковими назвами, всі вони ієрархічно ділилися – від "Великих драконів" до "Великих тиранів", рядових членів організації називали "Вампірами". У той період, за даними першого голови угруповання, чисельність організації сягала 550 тисяч чоловік, проте за іншими даними їх було понад два мільйони.



Члени організації

Організація мала таку ж складну систему конспірації. Вони ніколи не збиралися в одному місці двічі, а жоден із членів не знав про місце наступної зустрічі заздалегідь. Також вони не знали справжніх імен один одного, а розголос секретів карався смертю.



За розголошення таємниць членів клану карали смертю

Від звичайних залякувань організація дуже швидко перейшла до організованих вбивств, які ставали дедалі жорстокішими. Вони створили складну інформаційну мережу для вбивств і підпалів. Групи чисельністю від 10 до 500 осіб, залежно від операції, діяли надзвичайно швидко і не залишали свідків. Жертв вішали, топили та калічили. У 1880 році член палати представників США стверджував, що було вбито 130 тисяч людей, і це лише за їхню політичну діяльність.

Придушення владою

Об'єктами терору для членів Клану було не лише афроамериканське населення, але й білі республіканці. Влада вживала різних заходів для придушення руху, проте впоратися з ними не могла навіть поліція. Відтак у боротьбу з товариством невдовзі втрутився федеральний уряд.

20 квітня 1871 Конгрес США видав закон, спрямований на припинення діяльності Ку-клукс-клану. Він давав президентові повноваження скасовувати право особистої недоторканності та вдаватися до зброї для підтримки законів.



Ку-клукс-клан

Коли Ку-клукс-клан у черговий раз почав коїти бешкет і насильства у жовтні 1871 року, президент оголосив про стан облоги у дев'яти округах Кароліни та провів численні арешти. Сотні активістів було заарештовано й кинуто в тюрми за рішеннями військового трибуналу. Цього ж року генерал Форрест офіційно розпустив організацію.

Відродження Ку-клукс-клану

Проте у 1915 році відбулося відтворення організації. "Невидима імперія" отримала право на легальне існування.

Учасники Ку-клукс-клану переслідували та жорстоко вбивали:

– євреїв;

– католиків;

– комуністів;

– іммігрантів;

– афроамериканців;

– гомосексуалістів.

Новим головою Ку-клукс-клану став Вільямс Сіммонс, який був учасником іспано-американської війни 1898 року. Товариство знову припинило свою діяльність у часи Великої депресії, а втретє відродилося вже у 1990 роках. Завдяки діям уряду, згодом головні ідеологи Ку-клукс-клану були арештовані й рух не дістав розповсюдження. "Невидима імперія" була офіційно розпущена у 1993 році, проте після перемоги на президентських виборах Барака Обами ширилися чутки про чергове зростання популярності Ку-клукс-клану.

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Пізніше ідеологи організації нібито підтримували на виборах теперішнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Відтак, чи відновила організація свою підпільну діяльність у США, сьогодні достеменно не відомо.