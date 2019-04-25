Самая жестокая тайная организация США, которую боялась даже власть: что о ней известно

Ку-клукс-клан – тайная организация, которая на протяжении многих лет наводила ужас на жителей и власти США. Члены этой группировки не подчинялись никаким законам, а для того, чтобы остановить их преступную деятельность пришлось вмешиваться федеральному правительству.

Предпосылки создания

Гражданская война между северными штатами США и 11 рабовладельческими штатами Юга оказала большое влияние на взгляды населения того времени. После поражения Юга, в течение 1865-1877 годов, продолжался период реконструкции.

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В частности происходила реинтеграция южных штатов Конфедерации в состав США и отмена рабовладельческой системы на всей территории страны. Именно тогда была создана одна из самых жестоких тайных организаций. А официальной датой основания общества является 24 декабря 1865 года.

Идея и основатели

Идея создания принадлежит судьи из штата Теннесси Томасу Джонсу и шести ветеранам армии Юга, имена которых сохранились на мемориальной доске на стене здания местного суда. Сначала члены Ку-клукс-клана только пугали людей. Их акции имели мистический характер, они разгуливали по улицам города в белых простынях с полностью закрытыми лицами, на которые надевали такие же белые капюшоны.



Члены Ку-клукс-клана пугали жителей своим внешним видом

Общество быстро набирало популярность среди тех, кто воевал на стороне Юга, и расистов, которые стремились сохранить рабовладельческую систему. К 1868 году вокруг Ку-клукс-клана объединились все террористические организации южан, а лидером движения стал Натан Бедфорд Форрест, бывший генерал армии Юга.

Цели и структура общества

Тогда же организация разработала собственную конституцию, которую назвали "Предписанием". В ней указывались цели общества, основной из которых было спасение страны от нашествия афроамериканцев. Также прилагалась клятва не допустить в стране равенства обеих рас.

В рамках Ку-клукс-клана была разработана очень сложная структура. Тогда общество дало себе название "Невидимая империя Юга". Председателя организации называли "Великим магом", при котором был совет с десяти так называемых гениев. Каждый штат они называли "королевством", которые в свою очередь делились еще на несколько так называемых доменов, а затем – "провинций".

Участники группировки

В управлении каждым сегментом присутствовали главы с такими же загадочными названиями, все они иерархически делились - от "Больших драконов" до "Больших тиранов", рядовых членов организации называли "Вампирами". В тот период, по данным первого председателя группировки, численность организации достигала 550 тысяч человек, однако по другим данным их было более двух миллионов.



Члены организации

Организация имела такую же сложную систему конспирации. Они никогда не собирались в одном месте дважды, а ни один из членов не знал о месте следующей встречи заранее. Также они не знали настоящих имен друг друга, а огласка секретов наказывалась смертью.



За разглашение тайн членов клана карали смертью

От обычных запугиваний организация очень быстро перешла к организованным убийствам, которые становились все более жестокими. Они создали сложную информационную сеть для убийств и поджогов. Группы численностью от 10 до 500 человек в зависимости от операции, действовали очень быстро и не оставляли свидетелей. Жертв вешали, топили и калечили. В 1880 году член палаты представителей США утверждал, что были убиты 130 тысяч человек, и это только за их политическую деятельность.

Подавление властями

Объектами террора для членов Клана было не только афроамериканское население, но и белые республиканцы. Власть принимала различные меры для подавления движения, однако справиться с ними не могла даже полиция. Поэтому в борьбу с обществом вскоре вмешалось федеральное правительство.

20 апреля 1871 года Конгресс США издал закон, направленный на прекращение деятельности Ку-клукс-клана. Он давал президенту полномочия отменять право личной неприкосновенности и прибегать к оружию для поддержки законов.



Ку-клукс-клан

Когда Ку-клукс-клан в очередной раз начал совершать дебош и насилие в октябре 1871 года, президент объявил об осадном положении в девяти округах Каролины и провел многочисленные аресты. Сотни активистов были арестованы и брошены в тюрьмы по решению военного трибунала. В этом году генерал Форрест официально распустил организацию.

Возрождение Ку-клукс-клана

Однако в 1915 году состоялось воспроизведение организации. "Невидимая империя" получила право на легальное существование.

Участники Ку-клукс-клана преследовали и жестоко убивали:

- евреев;

- католиков;

- коммунистов;

- иммигрантов;

- афроамериканцев;

- гомосексуалистов.

Новым председателем Ку-клукс-клана стал Уильямс Симмонс, который был участником испано-американской войны 1898 года. Общество вновь прекратило свою деятельность во времена Великой депрессии, а в третий раз возродилось уже в 1990 годах. Благодаря действиям правительства вскоре главные идеологи Ку-клукс-клана были арестованы и движение не получило распространения. "Невидимая империя" была официально распущена в 1993 году, однако после победы на президентских выборах Барака Обамы ходили слухи об очередном росте популярности Ку-клукс-клана.

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Позже идеологи организации якобы поддерживали на выборах нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Следовательно, возобновила ли организация свою подпольную деятельность в США, сегодня доподлинно не известно.