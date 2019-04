Таинственные хиппи: как связаны пророчества древних индейцев с возникновением субкультуры

Длинные волосы, джинсы, яркие цвета, обилие украшений и мир во всем мире. Именно такие ассоциации возникают у каждого, когда речь идет о движении, перевернувшем стандартное мировоззрение населения Земли – хиппи. Однако за такими стереотипами кроется нечто большее. Хиппи даже связывают с культурой древних индейцев, которые предсказывали возникновение нового движущего и не похожего на другие племена

Зарождение

Зарождение субкультуры хиппи произошло в 1960-х годах в США. Причиной этого стала, в частности, война во Вьетнаме. Это была первая война, вызвавшая массовую ненависть и неодобрение самих американцев.

Люди объединялись и бастовали ради мира во всем мире. Именно этих людей, которые участвовали в протестах против войны во Вьетнаме, впервые назвали хиппи, в программе одного из нью-йоркских телеканалов в 1964 году. Однако сами участники движения никогда себя так не называли. Им были больше по душе названия "прекрасные люди" или "дети цветов". Однако средства массовой информации активно употребляли именно термин "хиппи".

Благодаря СМИ распространялись стереотипы о субкультуре, которые сохранились и до сегодня. Следовательно, говоря о хиппи, они описывали массы людей, которые отращивают длинные волосы независимо от пола, слушают рок-н-ролл, употребляют наркотики, практикуют свободную любовь и отвергают массовую культуру.

Принципы хиппи

Однако важнейшим для хиппи было придерживаться принципа ахимса – этического принципа отсутствия насилия, которое присутствует в большинстве индийских религиозных учений. Хиппи пропагандировали отказ от войны и миролюбие, не признавали социальных устоев, а создавали свои альтернативные системы жизни, отрицая любую иерархию. Считали, что для проведения революций, не нужна война, достаточно использовать в этих целях творчество.

Они отдавали предпочтение духовным ценностям над материальными, а также поддерживали свободу слова и самовыражения. Хиппи не жили по общепринятым порядкам и нормам, которые активно навязывало общество.

Внешний облик

Поклонников культуры хиппи легко узнавали по внешнему виду. Большинство из них прекращали стричь волосы или бриться, носили джинсы и множество разноцветных браслетов ручной работы из бисера, кожи, шнурков, ниток или лент. Такие атрибуты имели для них большое значение. В зависимости от цвета, толщины, узоров, использованных при плетении, можно было определить: жизненную позицию, музыкальные предпочтения и даже возраст владельца браслета.

Символизм и легенды

Еще одним важным символом для субкультуры стала радуга. 4 июля 1972 года тысячи молодых людей поднялись на Столовую гору в штате Колорадо. Они взялись за руки и стояли молча целый час. Таким образом эта группа решила добиться мира на Земле. Вместо забастовок и демонстраций, используя молчание и медитацию.

После этого события их начали связывать с культурой древних индейцев, из пророчества которых возникло название этого мероприятия "Встреча племен радуги". В пророчестве говорилось о том, что в конце времен, когда Земля будет разорена, появится новое племя. Эти люди не будут похожими на нас ни цветом кожи, ни привычками, и говорить они будут на другом языке. Но то, что они сделают, поможет Земле вновь стать зеленой. Назовут их "Воинами Радуги". Такие традиционные международные "собрания радуги" происходят с тех пор каждый год во многих странах мира.

Неоднозначность хиппи и их критика

Однако некоторые аспекты образа жизни хиппи порождали много споров и неоднозначных оценок. Часто считали, что эти "дети цветов" популяризируют наркотики, которые, по их мнению, расширяют сознание.

Произошла сексуальная революция, которая провозглашала, толерантность к нетрадиционным сексуальным ориентациям и однополым бракам. Также стал популярен натуризм, последователи которого видели в обнаженности людей путь максимального единения человека с природой.

Из-за негативных настроений относительно этого движения довольно большой части людей, движение хиппи часто подвергалось притеснениям, а участников арестовывали. Особенно этому подверглись сторонники субкультуры в Советском Союзе, где движение существовало подпольно.

Несмотря на все сложности, которые постигли это движение на протяжении его существования, хиппи успели подарить миру новую философию, основанную на свободе, уважении и самовыражении.

А также распространили идею любви во всем мире, которую использовал Джон Леннон для создания своего хита "All you need is love", ставшего впоследствии своеобразным гимном для всех "детей цветов".