Дикий Запад: впечатляющее развенчание мифов о ковбоях и эпохе золотой лихорадки

Дикий Запад – легендарный регион, с которым связана целая эпоха. Упоминания об этой территории наводят на мысль о ковбоях, отчаянных разбойниках, индейских воинов и золотой лихорадке. Однако все ли образы, которые рисует наше воображение о Диком Западе, правдивы?

Сегодня регион с большой историей расположен на территории современных штатов Северной и Южной Дакоты, Монтаны, Вайоминга, Канзаса, Небраски и Техаса. Знаете кого называют первым артистом Ямайки? Читайте больше в программе "Одна история" об интересных фактах из жизни легенды регги Боба Марли Немного углубимся в историю. В 19 веке Дикий Запад активно заселяли в большинстве переселенцы и иммигранты. А когда в 1862 году в США приняли Акт о собственности на землю, то это значительно увеличило спрос на земли в этом регионе.

Что предусматривал Акт о собственности на землю?Согласно этому акту люди могли получать в собственность участки на необитаемых территориях. Но они были обязаны обрабатывать земли, заниматься застройкой и сельским хозяйством на этой территории.

Такое содействие власти, конечно же, не прошло даром. Население Запада стремительно возросло и после того, как в 1860 году на территории Дакоты было обнаружено золото. Золотая лихорадка, которая до этого уже бурлила в Калифорнии, усилила поток переселенцев.



Золотая лихорадка

Однако такая миграция не прошла без последствий. От мигрантов страдало коренное население этих территорий – индейцы. Их безжалостно вытесняли и уничтожали. К тому же, "белые люди" принесли вместе с собой неизвестные для племен инфекции. Индейцы всеми силами пытались противостоять оккупации Запада. Поэтому вооруженные столкновения между народами продолжались в течение всего 19 века, однако отвоевать свои земли им так и не удалось.

Как жили жителей Дикого Запада

Флора Дикого Запада способствовала удержанию больших ферм. На бескрайних равнинах росла трава, которая могла выдержать любую засуху или морозы. Это позволяло переселенцам весь год кормить скот естественным кормом.



Фермы на Диком Западе

Фермеры-мигранты завозили коров с собой или покупали в ближайших развитых штатах. Еще одним способом заполучить скот был отлов диких коров на территории штата Техас, куда их ранее завезли испанские колонисты. Этим выловом занимались преимущественно ковбои.

Отловленных коров скрещивали с домашними, так была выведена известная порода техасских лонгхорнов. Скот выкармливали преимущественно, чтобы потом продать его мясо. На Западе появлялись целые поселения, которые занимались этим делом. Самым известным ковбойской городом стал Додж-Сити, который был центром торговли скотом.

Кто такие ковбои

Ковбои – это еще один известный стереотип США. Благодаря вестернам распространился ностальгический образ ковбоя, которого представлял белый человек безудержного и бесшабашного характера со стаканом виски в руке.

На самом деле, ковбоями в основном становились афроамериканцы, которые получили свободу после гражданской войны, мексиканцы или потомки выходцев из Европы. В обязанности их работы входил объезд и контроль территории ранчо, ремонт ограждений, поиск отделившихся от стада коров и клеймение молодых особей.

Для развлечений они устраивали известные родео, а так заработок был совсем небольшим, жажду утоляли отнюдь не виски, а пивом. Однако в американской культуре романтический идеал ковбоя увековечен в балладах, ковбойских песнях и поэзии.



Ковбои пили не виски, а пиво

Было ли на самом деле беззаконие

Романы и голливудские фильмы создали образ беспредела на Диком Западе. Хотя порядок на этих территориях был гораздо жестче, чем в привычных нам картинах.

Однако отдельные подтверждения существования преступных группировок все же есть. Бандитские группировки занимались угоном скота, грабежом поездов или банков. Самые известные из тех банд возглавляли Джесси Джеймс и Джонни Ринго. С преступниками боролись шерифы и так называемые "охотники за головами".



Братья-разбойники Джесси Джеймс и Джонни Ринго

Уже в 20 веке типичными сюжетами рассказов были столкновения с индейцами, промысел добытчиков золота и поединки шерифов с преступниками. А в кинематографе Дикий Запад, для которого даже возник отдельный жанр – вестерн, навсегда останется в романтизированном образе.