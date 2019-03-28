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      Кто такие масоны и почему их деятельность жестоко изгонялась: интересные факты

      Одна история 255 Читати новину українською

      С масонами связывают различные теории заговоров, мифы о таинственных убийствах и стремлении править миром. Статус члена организации имели сотни влиятельных исторических личностей. А исследователи не прекращают изучать их происхождение и роль в обществе.

      Первые масонские ложи были основаны в Англии еще в 17 веке, это было объединение каменщиков, которые занимались строительством храмов. Само слово "каменщик" является буквальным переводом названия членов организации.

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      Официальной датой основания масонства считают 24 июня 1717 года. В этот день четыре лондонские ложи объединились в Великую Ложу, избрали Великого Мастера, а впоследствии и признали общую конституцию. Однако существуют и другие версии, согласно которым организация, якобы, берет свое начало от ордена тамплиеров и гильдий каменщиков 13 века.

      Почему деятельность масонов запрещали?

      На протяжении всей истории существования масонство неоднократно запрещали, членов организации преследовали в десятках стран. Все из-за большого социального и политического влияния, которое имели масоны. Поэтому в 18 веке масонские ложи были запрещены в Женеве, Цюрихе, Берне, их преследовали в Португалии, Испании и Италии. В царской России запрещали масонство четверо императоров Екатерина II, Павел I, Александр I и Николай I.

      Масонів пов'язують з теоріями змов

      Масонов связывают с теориями заговоров

      После официального запрета ложи начали восстанавливать свою деятельность в 1905 году, однако и на этот раз ненадолго. Во время Октябрьской революции организация снова оказалась вне закона, масонов преследовала Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем и контрреволюцией. С тех пор табу на масонские ложи сохранялось вплоть до 1991 года.

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      Масонство попало под запрет во всех коммунистических государствах. Только на Кубе оно смогло не только сохранить свое существование, но и успешно развиваться – в основном благодаря участию масонов в революционной деятельности и свержении режима Батисты.

      Противником масонов был и Адольф Гитлер

      Противниками масонства были и нацисты. Те утверждали, что масоны были добровольными членами еврейского заговора, и что именно они стали причиной поражения Германии в Первой мировой войне. Адольф Гитлер в своей книге "Mein Kampf" писал, что управление масонами принадлежит евреям, и что организация использует свое учение для вовлечения высших слоев населения в организацию. В 1935 году Гитлер заявил об окончательном запрете всех масонских лож на территории Германии.

      Адольф Гітлер також забороняв масонство

      Адольф Гитлер также запрещал масонство

      На протяжении войны запрещали масонство и во всех странах, которые были союзниками нацистов, а члены организации подвергались репрессиям. Точное количество убитых и замученных нацистским режимом членов масонских лож неизвестна, это число в разных источниках колеблется от 80 до 200 тысяч человек.

      Немало известных личностей были масонами: Вольтер, Моцарт, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Бенжамин Франклин, Джордж Вашингтон...

      Кто из известных украинцев принадлежал к масонам?

      В Украине масонство распространилось в 18 веке. Сторонникам теории заговоров считаются масонские символы на украинских деньгах – на банкноте номиналом в пятьсот гривен. Пресс-службе НБУ в свое время даже пришлось давать объяснения, что это всего лишь графическое изображение авторского рисунка Григория Сковороды к его произведениям ("Пифагоровый треугольник", в который философ вкладывал глубокий символический смысл).

      Масонський символ на купюрі 500 гривень

      Масонский символ на купюре 500 гривен

      Кроме того, принадлежность Григория Сковороды к масонству нигде не зафиксирована. Среди самых известных украинских масонов – Михаил Грушевский, Симон Петлюра, Станислав Щесный Потоцкий и другие. Сегодня на территории Украины официально действует 12 масонских лож, всего же в мире их насчитывается около 50 тысяч.

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      Теги: Новости Украины Новости России Деньги История Одна история
      Источник: 24 канал
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