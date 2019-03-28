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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Хто такі масони та чому їхня діяльність жорстоко заборонялася: цікаві факти

      Одна історія 387 Читать новость на русском

      Із масонами пов’язують різноманітні теорії змов, міфи про таємничі вбивства та прагнення правити світом. Статус члена організації мали сотні впливових історичних особистостей. А дослідники не припиняють вивчати їхнє походження та роль у суспільстві.

      Перші масонські ложі були засновані в Англії ще в 17 столітті, це було об’єднання мулярів, які займалися будівництвом храмів. Саме слово "муляр" є буквальним перекладом назви членів організації.

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      Офіційною датою заснування масонства вважають 24 червня 1717 року. Цього дня чотири лондонські ложі об’єдналися у Велику Ложу, обрали Великого Майстра, а згодом і визнали спільну конституцію. Проте існують й інші версії, згідно з якими організація, начебто, бере свій початок від ордена тамплієрів і гільдій каменярів 13 століття.

      Чому діяльність масонів забороняли?

      Впродовж усієї історії існування масонство неодноразово забороняли, членів організації переслідували в десятках країн. Все через великий соціальний та політичний вплив, який мали масони. Відтак у 18 столітті масонські ложі були заборонені в Женеві, Цюріху, Берні, їх переслідували у Португалії, Іспанії та Італії. У царській Росії масонство забороняли четверо імператорів – Катерина ІІ, Павло І, Олександр І та Микола І.

      Масонів пов'язують з теоріями змов
      Масонів пов'язують з теоріями змов

      Після офіційної заборони ложі почали відновлювати свою діяльність у 1905 році, проте і цього разу ненадовго. Під час Жовтневої революції організація знову опинилася поза законом, масонів переслідувала Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби із саботажем та контрреволюцією. Відтоді табу на масонські ложі зберігалося аж до 1991 року.

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      Масонство потрапило під заборону у всіх комуністичних державах. Лише на Кубі воно змогло не тільки зберегти своє існування, але й успішно розвиватися – здебільшого завдяки участі масонів у революційній діяльності та поваленні режиму Батисти.

      Противником масонів був і Адольф Гітлер

      Противниками масонства були й нацисти. Ті стверджували, що масони були добровільними членами єврейської змови, і що саме вони стали причиною поразки Німеччини у Першій світовій війні. Адольф Гітлер у своїй книзі "Mein Kampf" писав, що управління масонами належить євреям, і що організація використовує своє вчення для втягнення вищих верств населення в організацію. У 1935 році Гітлер заявив про остаточну заборону всіх масонських лож на території Німеччини.

      Адольф Гітлер також забороняв масонство
      Адольф Гітлер також забороняв масонство

      Впродовж війни масонство забороняли й у всіх країнах, які були союзниками нацистів, а члени організації піддавалися репресіям. Точна кількість убитих та замордованих нацистським режимом членів масонських лож невідома, це число у різних джерелах коливається від 80 до 200 тисяч людей.

      Чимало відомих особистостей були масонами: Вольтер, Моцарт, Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль, Бенжамін Франклін, Джордж Вашингтон...

      Хто з відомих українців належав до масонів?

      В Україні масонство розповсюдилося у 18 столітті. Прихильникам теорії змов вважаються масонські символи на українських грошах – на банкноті номіналом у п’ятисот гривень. Прес-службі НБУ свого часу навіть довелося давати пояснення, що це всього лиш графічне зображення авторського малюнка Григорія Сковороди до його творів ("Піфагоровий трикутник", у який філософ вкладав глибокий символічний зміст).

      Масонський символ на купюрі 500 гривень
      Масонський символ на купюрі 500 гривень

      Окрім того, приналежність Григорія Сковороди до масонства ніде не зафіксована. Серед найвідоміших українських масонів – Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Станіслав Щесний Потоцький та інші. Сьогодні на території України офіційно діє 12 масонських лож, всього ж у світі їх налічується близько 50 тисяч.

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      Теги: Новини України Новини Росії Одна історія Історія Гроші
      Джерело: 24 канал
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