Хто такі масони та чому їхня діяльність жорстоко заборонялася: цікаві факти

Із масонами пов’язують різноманітні теорії змов, міфи про таємничі вбивства та прагнення правити світом. Статус члена організації мали сотні впливових історичних особистостей. А дослідники не припиняють вивчати їхнє походження та роль у суспільстві.

Перші масонські ложі були засновані в Англії ще в 17 столітті, це було об’єднання мулярів, які займалися будівництвом храмів. Саме слово "муляр" є буквальним перекладом назви членів організації.

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Офіційною датою заснування масонства вважають 24 червня 1717 року. Цього дня чотири лондонські ложі об’єдналися у Велику Ложу, обрали Великого Майстра, а згодом і визнали спільну конституцію. Проте існують й інші версії, згідно з якими організація, начебто, бере свій початок від ордена тамплієрів і гільдій каменярів 13 століття.

Чому діяльність масонів забороняли?

Впродовж усієї історії існування масонство неодноразово забороняли, членів організації переслідували в десятках країн. Все через великий соціальний та політичний вплив, який мали масони. Відтак у 18 столітті масонські ложі були заборонені в Женеві, Цюріху, Берні, їх переслідували у Португалії, Іспанії та Італії. У царській Росії масонство забороняли четверо імператорів – Катерина ІІ, Павло І, Олександр І та Микола І.



Масонів пов'язують з теоріями змов

Після офіційної заборони ложі почали відновлювати свою діяльність у 1905 році, проте і цього разу ненадовго. Під час Жовтневої революції організація знову опинилася поза законом, масонів переслідувала Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби із саботажем та контрреволюцією. Відтоді табу на масонські ложі зберігалося аж до 1991 року.

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Масонство потрапило під заборону у всіх комуністичних державах. Лише на Кубі воно змогло не тільки зберегти своє існування, але й успішно розвиватися – здебільшого завдяки участі масонів у революційній діяльності та поваленні режиму Батисти.

Противником масонів був і Адольф Гітлер

Противниками масонства були й нацисти. Ті стверджували, що масони були добровільними членами єврейської змови, і що саме вони стали причиною поразки Німеччини у Першій світовій війні. Адольф Гітлер у своїй книзі "Mein Kampf" писав, що управління масонами належить євреям, і що організація використовує своє вчення для втягнення вищих верств населення в організацію. У 1935 році Гітлер заявив про остаточну заборону всіх масонських лож на території Німеччини.



Адольф Гітлер також забороняв масонство

Впродовж війни масонство забороняли й у всіх країнах, які були союзниками нацистів, а члени організації піддавалися репресіям. Точна кількість убитих та замордованих нацистським режимом членів масонських лож невідома, це число у різних джерелах коливається від 80 до 200 тисяч людей.

Чимало відомих особистостей були масонами: Вольтер, Моцарт, Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль, Бенжамін Франклін, Джордж Вашингтон...

Хто з відомих українців належав до масонів?

В Україні масонство розповсюдилося у 18 столітті. Прихильникам теорії змов вважаються масонські символи на українських грошах – на банкноті номіналом у п’ятисот гривень. Прес-службі НБУ свого часу навіть довелося давати пояснення, що це всього лиш графічне зображення авторського малюнка Григорія Сковороди до його творів ("Піфагоровий трикутник", у який філософ вкладав глибокий символічний зміст).



Масонський символ на купюрі 500 гривень

Окрім того, приналежність Григорія Сковороди до масонства ніде не зафіксована. Серед найвідоміших українських масонів – Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Станіслав Щесний Потоцький та інші. Сьогодні на території України офіційно діє 12 масонських лож, всього ж у світі їх налічується близько 50 тисяч.