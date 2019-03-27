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      Золото 60 країн та королівські коштовності: що приховує найзахищеніше сховище у світі

      Одна історія 506 Читать новость на русском

      Fort Knox – друге за розмірами сховище золотого резерву США. Ця військова база яскраво вирізняється з-поміж інших рівнем безпеки та охорони. Навіть працівники із найвищим допуском не можуть поодинці заходити в цю будівлю.

      Історія створення

      У кожної країни є свій запас золота, який разом становить близько 33 тисяч тонн. З них майже 8,5 тонн золотих злитків зберігаються у Федеральному резервному банку Нью-Йорка та безпосередньо у сховищі Fort Knox. Територія, на якій розташована будівля, – це ізольований район, до якого мають доступ лише спеціальні працівники Міністерства фінансів США.

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      Збудоване сховище було в часи "Великої депресії". Через хиткий стан економіки президент Франклін Рузвельт заборонив громадянам тримати у власності золоті монети, сертифікати та злитки.

      Золоті злитки
      Золоті злитки

      Американцям довелося продавати свої золоті заощадження Федеральному резерву за критично низькими цінами. Таким чином уряду США вдалося збільшити запаси золота майже втричі. Будівництво сховища завершили у 1936 році. Сьогодні воно займає площу 400 квадратних метрів.

      Захист сховища

      Fort Knox із золотом розташоване під землею. Його захищають товсті гранітні стіни, вкриті бетоном та вхідні двері вагою 20 тонн. Окрім того, сховище охороняють військові та новітні захисні системи.

      Існують чутки, що охорона володіє надпотужною лазерною зброєю, яка здатна самостійно виявляти рухомий об'єкт, або, що територія перед Fort Knox замінована. Також стверджують, що, окрім золота, у Fort Knox певний час зберігали запаси опіуму та морфію – на випадок дефіциту в країні знеболювального. 

      Fort Knox
      Будівля Fort Knox

      Якщо комусь вдалося б потрапити на територію об'єкта, то його шанси увійти досередини будівлі дорівнюють нулю. Адже для того, щоб відкрити двері потрібно ввести секретний код, якого не знає жодна людина.

      Код розділений на частини між кількома відповідальними особами. Для того, щоб відчинити двері, всі вони одночасно вводять свої цифри. На випадок нападу в сховищі передбачена автономна система життєзабезпечення, що містить запаси продовольства, води й електростанцію.

      Скарби Fort Knox

      Під час Другої світової війни в ньому зберігали багато цінних речей, зокрема, туди були поміщені королівські регалії Великої Британії та Велика хартія вольностей.

      королівські регалії Великої Британії
      Королівські регалії Великої Британії

      Скарби Fort Knox оцінюють у 380 мільярдів доларів США. Проте їхня кількість постійно змінюється. Найбільші запаси у сховищі були зафіксовані саме в часи Другої світової війни. Багато інших країн, які боялися вторгнення німецьких сил, передали на збереження свої резерви до Fort Knox.

      Сьогодні своє золото тут зберігає близько 60 країн світу. Оскільки основний резерв знаходиться в Сполучених Штатах Америки, то і контроль над золотим запасом Міжнародного валютного фонду належить країні.

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      Сховище відкривають тільки, щоб взяти пробу для перевірки чистоти золота. Попри такий ретельний захист та постійні перевірки, існують теорії про те, що насправді кількість золота, про яку заявляє уряд, не відповідає дійсності.

      Дехто висуває здогадки, що значну частину золота продали або використали для кредитних операцій. Також існує думка, що насправді багато злитків замінили на фальшиві. Тому президент США Дональд Трамп обіцяв провести повний аудит золота в усіх сховищах, зокрема у Fort Knox, оскільки також вважав, що заявлені цифри резерву не відповідають дійсності.

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      Теги: Новини США Одна історія Відео тижня Історія Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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