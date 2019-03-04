Дядько Сем – символ США: які образи існували в різних країнах світу

Дядько Сем – відомий персоніфікований образ Сполучених Штатів Америки. Його часто зображували чоловіком похилого віку з тонкими рисами обличчя, борідкою, в циліндрі кольорів американського прапора, синьому фраку та смугастих штанах.

Дядько Сем у США

Дядько Сем, як уособлення США, з'явився приблизно в часи англо-американської війни – 1812 року.

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Американський фольклор вказує на те, що образ Дядька Сема пов'язують з м'ясником Семом Вілсоном, який постачав провізію на нью-йоркську військову базу Трой.



Дядько Сем

Вілсон підписував бочки з м'ясом буквами U.S., що означало – United States, тобто Сполучені Штати. Натомість солдати жартома казали, що м'ясо прибуло від Дядька Сема, адже перші букви цих слів англійською збігаються – Uncle Sam.

13 березня 1852 року нью-йоркська газета опублікувала, ймовірно, перше зображення Дядька Сема. Його традиційний образ створив художник Томас Наст. З-під пензля майстра з'явилася серія політичних карикатур із зображенням Дядька Сема. Вони активно публікувалися у другій половині 19 століття.



Карикатури з Дядьком Семом

Персоніфікований образ і легенда його появи були настільки популярними, що в 1961 році Конгрес Сполучених Штатів навіть ухвалив резолюцію, яка прославляла Сема Вілсона, як прообраз Дядька Сема.



Сем Вілсон

Проте в історії США мають місце й інші версії появи відомого американського символу. За однією з теорій, після громадянської війни в США образ Дядька Сема був списаний з Джефферсона Девіса – першого та останнього президента Конфедеративних Штатів Америки.



Джефферсон Девіс – ймовірний прообраз Дядька Сема

У будь-якому випадку Дядько Сем назавжди залишився одним із найяскравіших та найбільш впізнаваних символів США. Особливу популярність він здобув у часи Першої світової війни. Тоді художник Джеймс Флег, натхненний британським вербувальним плакатом, на якому був зображений лорд Кітченер, створив власний – із постаттю Дядька Сема.

Чоловік у циліндрі грізно дивився з плаката, вказував на глядача пальцем і промовляв "Ти потрібен мені для армії Сполучених штатів". У надписі знову ж використовувався прийом з грою абревіатури, яку кожен розшифровував по-своєму.



Вербувальний плакат США

Згодом в інших країнах почали з'являтися свої аналоги вербувальних плакатів. Такими були плакати Дмитра Моора часів Громадянської війни в Росії з фразою "Ти записався добровольцем?" або плакат часів Другої світової війни з написом "Батьківщина-мати кличе!". Пізніше подібні агітаційні плакати почали торкатися не лише військово-політичних тем.

Брат Джонатан у США

Образ Дядька Сема традиційно асоціюється зі Сполученими Штатами в уособленні уряду США. Однак окрім цього яскравого образу, у різні історичні періоди існували й інші персоніфіковані символи Сполучених Штатів.

Таким був наприклад Брат Джонатан, популярний ще задовго до появи Дядька Сема. Він уособлював Нову Англію. Зовнішність Брата Джонатана була доволі подібною до Дядька Сема. Його головними атрибутами також були циліндр та смугасті штани.



Брат Джонатан

Колумбія у США

Після американської революції, для уособлення США створили й жіночий образ. Нею стала Колумбія, та сама, яка до сьогодні зображується на заставці кінокомпанії Columbia Pictures.



Колумбія

Британія У Великобританії

Сполучені Штати – не єдина держава, в якої є свій персоніфікований образ. Так уособленням Великобританії є Британія. Це монумент молодої жінки в корінфському шоломі з гербовим щитом та тризубом Посейдона в руці.



Символ Великобританії – Британія

Маріанна у Франції

Жінку для образу обрала і Франція. Французька Маріанна, яка зображується у фрігійському ковпаку символізує "Свободу, рівність та братерство".



Символ Франції