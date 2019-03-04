Дядя Сэм – символ США: какие образы существовали в разных странах мира

Дядя Сэм – известный персонифицированный образ Соединенных Штатов Америки. Его часто изображали человеком пожилого возраста с тонкими чертами лица, бородкой, в цилиндре цветов американского флага, синем фраке и полосатых брюках.

Дядя Сэм в США

Дядя Сэм, как олицетворение США, появился примерно во времена англо-американской войны – в 1812 году.

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Американский фольклор указывает на то, что образ Дяди Сэма связывают с мясником Сэмом Уилсоном, который поставлял провизию на нью-йоркскую военную базу Трой.



Дядя Сэм

Уилсон подписывал бочки с мясом буквами U.S., что означало – United States, то есть Соединенные Штаты. Зато солдаты в шутку говорили, что мясо прибыло от Дяди Сэма, ведь первые буквы этих слов на английском совпадают – Uncle Sam.

13 марта 1852 года нью-йоркская газета опубликовала, вероятно, первое изображение Дяди Сэма. Его традиционный образ создал художник Томас Наст. Из-под кисти мастера появилась серия политических карикатур Дяди Сэма. Они активно публиковались во второй половине 19 века.



Карикатуры с Дядей Сэмом

Персонифицированный образ и легенда его появления были настолько популярными, что в 1961 году Конгресс США даже принял резолюцию, что прославляла Сэма Уилсона, как прообраз Дяди Сэма.



Сэм Уилсон

Однако в истории США имеют место и другие версии появления известного американского символа. По одной из теорий, после гражданской войны в США образ Дяди Сэма был списан с Джефферсона Дэвиса – первого и последнего президента Конфедеративных Штатов Америки.



Джефферсон Дэвис – вероятный прообраз Дяди Сэма

В любом случае Дядя Сэм навсегда остался одним из самых ярких и самых узнаваемых символов США. Особую популярность он получил во времена Первой мировой войны. Тогда художник Джеймс Флэг, вдохновленный британским вербовочным плакатом, на котором был изображен лорд Китченер, создал собственный – с фигурой Дяди Сэма.

Мужчина в цилиндре грозно смотрел с плаката, указывал на зрителя пальцем и говорил "Ты нужен мне для армии Соединенных Штатов". В надписи опять же использовался прием с игрой аббревиатуры, которую каждый расшифровывал по-своему.



Вербовочный плакат США

Впоследствии в других странах начали появляться свои аналоги вербовочных плакатов. Такими были плакаты Дмитрия Моора времен Гражданской войны в России с фразой "Ты записался добровольцем?" или плакат времен Второй мировой войны с надписью "Родина-мать зовет!". Позже подобные агитационные плакаты начали касаться не только военно-политических тем.

Брат Джонатан в США

Образ Дяди Сэма традиционно ассоциируется с Соединенными Штатами в олицетворении правительства США. Однако кроме этого яркого образа, в разные исторические периоды существовали и другие персонифицированные символы Соединенных Штатов.

Таким был например Брат Джонатан, популярный еще задолго до появления Дяди Сэма. Он олицетворял Новую Англию. Внешность Брата Джонатана была довольно похожей на Дядю Сэма. Его главными атрибутами также были цилиндр и полосатые штаны.



Брат Джонатан

Колумбия в США

После американской революции, для олицетворения США создали и женский образ. Ею стала Колумбия, та самая, которая до сих пор изображается на заставке кинокомпании Columbia Pictures.



Колумбия

Британия в Великобритании

Соединенные Штаты – не единственное государство, у которого есть свой персонифицированный образ. Так олицетворением Великобритании является Британия. Это монумент молодой женщины в коринфском шлеме с гербовым щитом и трезубцем Посейдона в руке.



Символ Великобритании – Британия

Марианна во Франции

Женщину для образа выбрала и Франция. Французская Марианна, которая изображается в фригийским колпаке символизирует "Свободу, равенство и братство".



Символ Франции