14:16
22 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, 21 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, 21 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Одна історія
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Статуя Свободи у США: як спогад скульптора породив легендарний монумент

      Одна історія 106 Читать новость на русском

      Легендарна Статуя Свободи у Нью-Йорку символізує свободу, демократію та справедливість – найзнаменитіша із скульптур США та найбільш впізнавана в світі.

      Ідея створення

      Ідея створення статуї належить французькому професору-правознавцю Едуарду де Лабуле. Монумент мав бути символічним подарунком до сотої річниці американської революції.

      Читайте також: Від майстерні в сараї до впливової корпорації: як Harley-Davidson підкорили світ

      Разом із молодим скульптором Фредеріком Бартольді професор відвідав Сполучені Штати для того, щоб обрати місце розташування для майбутнього витвору. Свій вибір вони зупинили на острові Бедлоу, тоді скульптор й розпочав розробку проекту.

      Статус свободи США Фредрік Бартольді
      Фредерік Бартольді

      Як стверджував Бартольді, ідея вигляду статуї виринула йому зі спогадів давнього епізоду, який він бачив під час вуличних боїв у Парижі в 1851 році. Йому запам’яталася дівчина з барикади, в легкому вбранні і з піднятим у руці палаючим смолоскипом – вона і стала прообразом статуї.

      Фінансування проекту

      Для фінансування будівництва статуї  було засновано Франко-Американський союз. Французька сторона повинна була забезпечити будівництво статуї, а американська – п’єдесталу для неї.

       

       

      Робота над статуєю була завершена ще у 1884 році, але відразу відправитися за океан їй не судилося. Оскільки американська сторона дуже повільно виконувала свою частину роботи, статуєю Свободи ще довгий час милувалися у Парижі. 1886 року знаменитий символ все-таки дістався свого постійного місця, хоч і на 100-річчя американської революції спізнився.

      Статуя Свободи США
      Робота над монументом

      28 жовтня 1886 року президент США Гровер Клівленд офіційно відкрив подаровану Францією скульптуру, повна назва якої: "Свобода, що осяює світ".

      Сучасна історія статуї

      До сьогоднішнього дня статуя кілька разів реставрувалася, отримала статус національного пам’ятника, а острів Бедлоу на якому вона розташовується, був перейменований на острів Свободи. Більше сотні років статую безперешкодно відвідували туристи та жителі Америки, так тривало до 2001 року. 

      Читайте також: Захоплива історія про легендарну зброю та його винахідника Кольта

      Проте 11 вересня 2001 року після терористичної атаки на Всесвітній торговий центр статуя та острів були закриті.

      Відкрили статую знову аж через три роки, проте і тоді повні екскурсії залишалися забороненими. Дозвіл відновили лише у 2009. Зараз усіх відвідувачів пам’ятки ретельно перевіряють на вході.

      Статуя свободи пам'ятки сша сша
      Головний символ Нью-Йорку

      Кожен бажаючий може зблизька оглянути 45-метрову скульптуру і, пройшовши 356 сходинок, дістатися до самої корони Статуї Свободи, звідки відкривається неймовірний краєвид на всю нью-йоркську гавань.

      Богиня Свободи у правій руці тримає смолоскип, а у лівій – табличку із написом "4 липня 1776 року" – це одна з найважливіших історичних дат Сполучених Штатів Америки. Саме 4 липня американці щороку святкують День Незалежності, адже цього дня була підписана Декларація Незалежності.

      Статуя свободи США Ньою-йорк
      Статуя Свободи тримає смолоскип і табличка з написом "4 липня 1776 року"

      У короні статуї розташовано 25 вікон, які символізують земні коштовні каміння і небесні промені, що освітлюють світ. Сім променів на короні статуї символізують сім морів і сім континентів, як прийнято у західній географічній традиції.

      Статуя Свободи 25 вікон США
      25 вікон у короні символізують земні коштовні каміння і небесні промені, що освітлюють світ

      З дня відкриття статуя на острові виконувала функцію маяка, а сьогодні є однією з найпопулярніших локацій для туристів. Цей національний символ США часто зображували на банкнотах, монетах, марках та навіть номерних знаках округів міста Нью-Йорк.

      Багато країн світу намагалися створити свою Статую Свободи. Її копії існують сьогодні в Японії, Франції, Латвії та навіть в Україні. У місті Ужгород знаходиться найменша у світі Статуя Свободи, яка сягає у висоту 30 сантиметрів.

      Статуя свободи сша Ужгород
      Найменша Статуя Свободи в Україні

      Проте наскільки б ретельно не намагалися скопіювати відому скульптуру, жодна з них не зрівняється з оригіналом. І кожен турист знає, що "найбільший" символ демократії потрібно шукати неподалік Мангеттена у Нью-Йорку.

      blog_ava
      Українські військові знищили танк та укриття бойовиків на Донбасі: потужне відео
      сьогодні
      6020
      Теги: Одна історія Новини США Історія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Тезисы "мусорной" революции в Украине
      сьогодні , 13:17 Тезисы "мусорной" революции в Украине
      Максим Єфімов 167
      Фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019 сестри Опанасюк не змогли відповісти, чий Крим
      сьогодні , 09:56 Фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019 сестри Опанасюк не змогли відповісти, чий Крим
      9596
      Як виглядають передвиборчі штаби кандидатів у президенти: фото та відео
      сьогодні , 12:26 Як виглядають передвиборчі штаби кандидатів у президенти: фото та відео
      Єгор Скоріна 301
      Закінчується пільговий період розмитнення євроблях: що робити далі
      сьогодні , 07:01 Закінчується пільговий період розмитнення євроблях: що робити далі
      Яніна Ткачук 55688
      Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      сьогодні , 10:33 Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      Віталій Шабунін 1900
      Одна історія. Найважливіші моменти життя легендарного Стівена Хокінга
       14 серпня 2018 , 17:44
      Одна Історія. Хто такий Менделєєв, який придумав ту саму таблицю, але не горілку
      7 лютого 2018 , 23:11
      Одна історія. Як перша навколосвітня подорож Магеллана остаточно "зробила" Землю круглою
      19 лютого 2018 , 18:25
      Чому всесвітньо відомий Фредді Мерк'юрі почував себе самотнім
       28 листопада 2018 , 11:47
      Одна історія. Маловідомі факти з життя письменника Френка Баума, яким захоплювався Рей Бредбері
       20 вересня 2018 , 17:23
      Одна історія. Як Шарлотта Бронте довела, що література – це не тільки "чоловіча справа"
       24 вересня 2018 , 17:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук