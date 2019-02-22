Статуя Свободи у США: як спогад скульптора породив легендарний монумент

Легендарна Статуя Свободи у Нью-Йорку символізує свободу, демократію та справедливість – найзнаменитіша із скульптур США та найбільш впізнавана в світі.

Ідея створення

Ідея створення статуї належить французькому професору-правознавцю Едуарду де Лабуле. Монумент мав бути символічним подарунком до сотої річниці американської революції.

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Разом із молодим скульптором Фредеріком Бартольді професор відвідав Сполучені Штати для того, щоб обрати місце розташування для майбутнього витвору. Свій вибір вони зупинили на острові Бедлоу, тоді скульптор й розпочав розробку проекту.



Фредерік Бартольді

Як стверджував Бартольді, ідея вигляду статуї виринула йому зі спогадів давнього епізоду, який він бачив під час вуличних боїв у Парижі в 1851 році. Йому запам’яталася дівчина з барикади, в легкому вбранні і з піднятим у руці палаючим смолоскипом – вона і стала прообразом статуї.

Фінансування проекту

Для фінансування будівництва статуї було засновано Франко-Американський союз. Французька сторона повинна була забезпечити будівництво статуї, а американська – п’єдесталу для неї.

Робота над статуєю була завершена ще у 1884 році, але відразу відправитися за океан їй не судилося. Оскільки американська сторона дуже повільно виконувала свою частину роботи, статуєю Свободи ще довгий час милувалися у Парижі. 1886 року знаменитий символ все-таки дістався свого постійного місця, хоч і на 100-річчя американської революції спізнився.



Робота над монументом



28 жовтня 1886 року президент США Гровер Клівленд офіційно відкрив подаровану Францією скульптуру, повна назва якої: "Свобода, що осяює світ".

Сучасна історія статуї

До сьогоднішнього дня статуя кілька разів реставрувалася, отримала статус національного пам’ятника, а острів Бедлоу на якому вона розташовується, був перейменований на острів Свободи. Більше сотні років статую безперешкодно відвідували туристи та жителі Америки, так тривало до 2001 року.

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Проте 11 вересня 2001 року після терористичної атаки на Всесвітній торговий центр статуя та острів були закриті.

Відкрили статую знову аж через три роки, проте і тоді повні екскурсії залишалися забороненими. Дозвіл відновили лише у 2009. Зараз усіх відвідувачів пам’ятки ретельно перевіряють на вході.



Головний символ Нью-Йорку

Кожен бажаючий може зблизька оглянути 45-метрову скульптуру і, пройшовши 356 сходинок, дістатися до самої корони Статуї Свободи, звідки відкривається неймовірний краєвид на всю нью-йоркську гавань.

Богиня Свободи у правій руці тримає смолоскип, а у лівій – табличку із написом "4 липня 1776 року" – це одна з найважливіших історичних дат Сполучених Штатів Америки. Саме 4 липня американці щороку святкують День Незалежності, адже цього дня була підписана Декларація Незалежності.



Статуя Свободи тримає смолоскип і табличка з написом "4 липня 1776 року"

У короні статуї розташовано 25 вікон, які символізують земні коштовні каміння і небесні промені, що освітлюють світ. Сім променів на короні статуї символізують сім морів і сім континентів, як прийнято у західній географічній традиції.



25 вікон у короні символізують земні коштовні каміння і небесні промені, що освітлюють світ

З дня відкриття статуя на острові виконувала функцію маяка, а сьогодні є однією з найпопулярніших локацій для туристів. Цей національний символ США часто зображували на банкнотах, монетах, марках та навіть номерних знаках округів міста Нью-Йорк.

Багато країн світу намагалися створити свою Статую Свободи. Її копії існують сьогодні в Японії, Франції, Латвії та навіть в Україні. У місті Ужгород знаходиться найменша у світі Статуя Свободи, яка сягає у висоту 30 сантиметрів.



Найменша Статуя Свободи в Україні

Проте наскільки б ретельно не намагалися скопіювати відому скульптуру, жодна з них не зрівняється з оригіналом. І кожен турист знає, що "найбільший" символ демократії потрібно шукати неподалік Мангеттена у Нью-Йорку.