Захоплива історія про легендарну зброю та його винахідника Кольта

Зброя завжди відігравала вирішальну роль в історії, а її розробка в буквальному розумінні змінила світ. Револьвер кольт і сама компанія Семюела Кольта стали справжньою легендою – символом вільних і незалежних людей в США.

Про найвідомішого американського зброяра Семюела Кольта ходила приказка: "Бог створив людей слабких і сильних, а Кольт зрівняв їхні шанси".

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Семюел Кольт народився у 1814 році у штаті Коннектикут. Свою діяльність зброяра Кольт розпочав ще в 14 років. Тоді він здійснював розробки "гальванічної" батареї, яку використовував для підриву підводної міни. Під час публічної демонстрації цього винаходу, через допущену Кольтом помилку, вибух міни спричинив витік величезної кількості води на глядачів.



Семюел Кольт

Того дня від розлюченого натовпу юного винахідника врятував механік Еліша Рут, який згодом став конструктором і організатором кольтівського виробництва. Проте для розробки мрії Кольта – конструювання револьверів – потрібні були чималі кошти.

З метою заробити фінанси Семюел, під вигаданим псевдонімом "Доктор Коулт", почав їздити містами Америки, видаючи себе за хіміка-дослідника. У кожному місті для численної публіки Кольт проводив так звані "медичні шоу" – на потіху глядачам демонстрував на добровольцях дію "звеселяючого газу". Таким чином, невдовзі молодий винахідник заощадив достатньо коштів для своєї першої розробки.

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Уу 1834-1835 роках збройовий майстер з Балтимора Джон Пірсон розробив для Кольта першу працездатну модель. З нею Семюел відправився до Англії, де отримав патент на винахід, згодом він отримав його і в США. Відтак, у 21-річному віці Кольт заснував у місті Патерсон першу компанію з виготовлення револьверів. Перша модель, яка отримала назву на честь міста виробництва "Colt Paterson", сходила з конвеєра з 1836 по 1842 роки.



Зброя Colt Paterson

Це був п’ятизарядний капсульний револьвер 34-го калібру зі спусковим гачком, який ховався у рамку руків’я і виступав при зводі курка. У комплект револьвера входив пристрій для лиття куль, змінний барабан і порохівниця із п’ятьма каналами, яка давала змогу заповнити одночасно всі п’ять камер барабана. Цей револьвер виявився революційним в галузі зброярства.

Кольт запровадив у своїй роботі машинне стандартизоване виробництво зброї та активно використовував рекламу для збуту своєї продукції. Все це обумовило величезний успіх винаходу. Найкращими покупцями револьверів Кольта стали техаські мисливці та рейнджери, які майже весь свій час перебували у роз’їздах, а їхнє життя було під постійною загрозою з боку мексиканських бандитів та індіанців.

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Хоч нова зброя і набула популярності на американському Заході, Кольту не вдалося надійно профінансувати свою фірму, і вкінці 1842 року вона збанкрутувала.

Але вже через кілька років він все-таки повернувся до улюбленого заняття – виготовлення револьверів. Події в Техасі 1845–46-го років, пов’язані із війною з Мексикою, зумовили потребу у збільшенні випуску зброї. Оскільки власної фірми у Кольта не було, виробництво револьверів він налагодив із ще однією зброярнею в Коннектикуті.

Там вийшла нова модель револьвера, яка зазначалася як "Армійська модель 1847 року", проте в народі її назвали на честь капітана рейнджерів "Кольт Уокер".



Зброя "Кольт Уолкер"

Це була велика шестизарядна зброя, спусковий гачок на ній був вкритий запобіжною скобою, а на барабані гравіювалися сцени боїв кавалеристів з індіанцями. Її активно використовували в боях, тому на сьогодні в колекціонерів залишилося лише кілька екземплярів збережених у доброму стані. Невдовзі Кольт відкрив нове підприємство з якого вийшло ще кілька моделей револьвера.

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Легендарною цю зброю зробила і золота лихоманка. Усі шукачі золота потребували револьверів зброяра. Саме тоді Кольт створив шестизарядну кишенькову модель 31-го калібру, яка набула великого поширення як цивільна зброя.

Після раптової смерті Семюеля Кольта у віці 48 років, похоронна процесія прощалася із видатним винахідником популярної зброї залпами з тисяч гвинтівок і револьверів його виробництва.